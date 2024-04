Aumento TARI, "Insieme per Carcare": "Aspettiamo le riunioni di commissione per capire cosa si prospetta per gli utenti"

"Siamo abbastanza allarmati e disorientati in merito ai previsti aumenti dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Solo qualche mese fa, con un propagandistico modo di fare, il sindaco aveva dichiarato che le tariffe TARI 2024 sarebbero rimaste invariate, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, oggi invece abbiamo notizia dei suoi interventi d'accusa nei confronti della Provincia di Savona e di ARERA per eventuali rincari in bolletta, un comportamento alla perpetua ricerca di un capro espiatorio cui attribuire colpe".

Cosi commenta il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" che prosegue: "Il primo cittadino, pare non abbia chiaro che le caratteristiche dell'appalto, fermato per un triennio, e il PEF dei costi da redigere ogni anno sono due cose differenti".

"Aspetteremo le commissioni consiliari per ricevere spiegazioni, anche perché il piano finanziario dei costi del servizio non è stato ancora approvato e neppure le tariffe TARI".

"Per i cittadini e per le attività produttive, pare si prospettino tre rate, di cui una finale quella di saldo che includerà i previsti aumenti. Per altro già parzialmente deliberati con una variazione di bilancio durante l'ultimo Consiglio comunale - concludono dall'opposizione - Dunque due rate di facciata, per dire che l'amministrazione non voleva fare aumenti, la terza per sostenere che il di più è la colpa dei calcoli errati di altri".