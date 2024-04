La Samp riparte dal derby ligure con lo Spezia, c'è voglia di riscatto dopo il ko con il Sudtirol

Ripartire dopo l'improvviso stop casalingo contro il Sudtirol: la Sampdoria vuole riprendere la sua corsa verso i playoff già da oggi quando i blucerchiati saranno di scena al "Picco" di La Spezia contro i padroni di casa in quello che è il derby ligure della serie cadetta (ore 16.15, arbitro Di Bello).

Per quanto riguarda l'11 che tenterà l'assalto ai tre punti, possibile un ritorno della difesa a 4 complice anche la nota assenza di De Luca. A quel punto davanti a Stankovic scenderebbero in campo Depaoli, Ghilardi, Murru e Barreca in difesa; a centrocampo Yepes, Darboe e Kasami con Verre trequartista a supporto di Borini e Alvarez. Per Esposito, rientrato tra i convocati, quasi certo l'utilizzo a partita in corso.