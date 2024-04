Sampdoria, un punto e poco altro: lo Spezia domina ma non segna, il derby ligure finisce 0-0

Tanto Spezia, pochissima Sampdoria. I blucerchiati giocano un derby insufficiente, confermando le difficoltà già evidenziate sabato scorso contro il SudTirol, ma escono imbattuti dal “Picco” al termine di una gara dominata dagli aquilotti, superiori soprattuto in termini di coraggio e intensità, seppur poco lucidi negli ultimi venti metri.

Come previsto alla vigilia da Pirlo, lo Spezia mette subito in campo un elevato tasso di aggressività, che la Samp, a sua volta, non riesce a replicare: è la squadra di D'Angelo a comandare le operazioni, attraverso una manovra spesso poco ordinata, ma che imbriglia letteralmente il 3-4-2-1 disegnato ancora una volta dal tecnico blucerchiato, con Leoni confermato in difesa e il solo Alvarez davanti supportato da Borini e Kasami. Proprio i due trequartisti faticano a creare superiorità e a puntare l'uomo, con il solo Yepes in grado di dare un minimo di ordine in mediana, sovrastata sul piano fisico dal costante pressing aquilotto.

L'uomo più pericoloso dello Spezia risulta Kouda, che si divora il gol al 35' sugli sviluppi di un corner battuto da Verde, mentre due minuti più tardi ci vogliono i guantoni di Stankovic per respingere la sassata da fuori dell'attaccante bianconero. C'è spazio anche per le proteste dei padroni di casa dopo un tocco di Borini con il braccio proprio all'altezza del dischetto, Di Bello e VAR fanno cenno di proseguire tra le veementi proteste di un “Picco” quasi sold out.

Stesso copione anche a inizio ripresa, seppur con uno Spezia leggermente meno aggressivo: Pirlo pesca dalla panchina Piccini (al posto di Leoni, ammonito dopo pochi minuti) e, a sorpresa, Girelli, che rimpiazza Kasami, praticamente mai in partita.

Il taccuino delle occasioni della Samp è un pianto greco: il solo Darboe ci prova da fuori, mentre gli aquilotti mantengono un baricentro molto alto affidandosi spesso al sinistro educato di Verde, dal quale, al 63', parte un preciso traversone che il solito Kouda, in torsione, spedisce non distante dall'incrocio.

Dentro allora anche il terzo dei fratelli Esposito e Pedrola, pericoloso all'80° con un destro dal limite deviato da Hristov: un semplice fuoco di paglia nel costante monologo bianconero, caratterizzato anche dalla rete di Di Serio (83°) prima convalidata e poi revocata dal VAR per una sbracciata dello stesso attaccante di casa ai danni di Ghilardi.

I sei minuti di recupero scorrono via senza particolari sussulti, con la Sampdoria che porta a casa un punto comunque pesante alla luce di una prova tutt'altro che convincente, confermando una preoccupante involuzione che non fa ben sperare in vista della volata finale playoff.

IL TABELLINO

SPEZIA - SAMPDORIA 0-0

Formazioni:

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolau; Elia, Sa. Esposito, Nagy (66' Bandinelli), Cassata (56' Vignali); Verde (82' Jagiello), Kouda (66' Di Serio), P. Esposito (82' Moro). A disposizione: Zovko, Wisniewski, Cipot, Reca, Gelashvili, Candelari, Bertola. Allenatore: D'Angelo

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Leoni (60' Piccini), Ghilardi, Murru; Stojanovic, Darboe, Yepes, Barreca (90' Giordano); Kasami (60' Girelli), Borini (71' Se. Esposito); Alvarez (71' Pedrola). A disposizione: Tantolocchi, Ravaglia, Ricci, Verre, Giordano, Depaoli, Gonzalez, Ntanda. Allenatore: Pirlo

Arbitro: Di Bello (Brindisi)

Assistenti: Lombardo (Cinisello) – Cipriani (Empoli)

Quarto uomo: Giaggaglia (Jesi)

VAR: Serra - Nasca