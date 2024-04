Tovo San Giacomo, biker soccorso in zona impervia: mobilitato l'elicottero, codice rosso al Santa Corona

Soccorsi mobilitati per un biker caduto nella zona di Tovo San Giacomo. L'allarme è stato lanciato poco prima di mezzogiorno e la squadra del pronto intervento si è subito attivata.

La centrale operativa del 112 ha richiesto l'intervento della Croce Rossa di Magliolo e dell'automedica. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso Grifo.

L'incidente è avvenuto in una zona impervia. Una volta recuperato, il biker è stato trasportato per via aerea in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.