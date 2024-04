Mancano otto medici nelle varie strutture dedicate alla medicina del lavoro

L'Asl assumerà così i due nuovi medici, ma lo specializzando avrà per ora solo un contratto a tempo determinato, finché non avrà completato il corso di specializzazione.

Alla procedura concorsuale della Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro sono stati ammessi 4 candidati ma sono solo due quelli rientrati nelle due graduatorie, una per i medici con specializzazione e una per gli specializzandi.

Continua la ricerca di personale medico da parte dell'Asl2 per coprire le carenze di organico. Sono quattro le posizioni vacanti per la Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, due alla Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e per altrettante unità presso la Struttura semplice Medicina del Lavoro.

C'è poi necessità, da parte dell'azienda, di coprire alcune posizioni vacanti per l'Anestesia e Rianimazione, dopo le cessazioni dal lavoro, per vari motivi, di tre anestesisti a partire dal luglio dello scorso anno; carenze alle quali, fino ad ora spiega l'Asl2 nella delibera "non è stato finora possibile far fronte integralmente".

All'ultimo bando di concorso sono state stilate le graduatorie che permettono all'azienda sanitaria di assumere tre anestesisti; la prima e seconda nella graduatoria dei medici specialisti, con assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato la prima classificata della graduatoria degli specializzandi.