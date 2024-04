Fecondazione assistita: per coltivare il sogno di diventare genitori

La fecondazione assistita è una pratica alla quale sempre più coppie ricorrono per provare a diventare genitori. La difficoltà di procreare è difatti una problematica in aumento per uomini e donne che si trovano dunque costretti, dopo svariato tempo, a ricorrere alla PMA per avere un figlio. La cosa più importante, quando si decide di affrontare un percorso di questo tipo, è quella di sentirsi curati e seguiti dai medici. Troppo spesso infatti capita che le coppie che decidono di affrontare un percorso di PMA si sentano “abbandonati”, con il tempo che inesorabilmente trascorre e diminuisce le possibilità di crearsi una famiglia. Ecco perché quando si decide di affidarsi alla procreazione assistita per coronare il sogno di diventare genitori, occorre scegliere con cura la clinica alla quale ci si rivolgerà. La cosa fondamentale è scegliere il centro più all’avanguardia che possa cioè contare non solo sull’esperienza del suo staff medico ma anche su tecniche moderne che possano aumentare le possibilità di successo.

Fecondazione assistita Roma: tutta l’esperienza del centro Raprui

Per chi cerca una clinica per la fecondazione assistita a Roma, ecco RAPRUI che con oltre trent’anni di esperienza alle spalle lavora per esaudire il sogno di tante coppie di diventare genitori. Dal 2007 al 2021 la clinica, in assoluto una delle più all’avanguardia in tutta la Capitale, ha fatto nascere 1.660 bambini, un numero davvero elevato. Tantissime coppie sono dunque riuscite ad avere figli grazie a uno degli speciali trattamenti resi possibili da strumentazioni di avanguardia e medici molto competenti. I trattamenti che il centro RAPRUI di Roma garantisce sono la fecondazione eterologa, la FIVET / ICSI – IMSI, l’ovodonazione ma anche la conservazione della fertilità e la diagnosi preimpianto, quest’ultima molto importante perché considerata la forma più precoce di diagnosi prenatale. Permette infatti alle coppie che tentano la strada della fecondazione assistita di evitare il ricorso all'aborto terapeutico, una scelta pesante che spesso può ripercuotersi in modo negativo sulle persone che ne sono purtroppo coinvolte. Rivolgendosi a RAPRUI per la fecondazione assistita a Roma, dunque, tutte le coppie avranno la certezza di poter contare su uno staff gentile e molto preparato, in grado di accompagnare in modo discreto uomini e donne lungo un percorso delicato che necessita di pazienza e molta serenità.

