I vantaggi dell’impermeabilizzazione

L’impermeabilizzazione è un modo intelligente per proteggere le superfici dai frequenti danni causati dall’acqua. Tra i tanti muffa, ruggine e infiltrazioni di vario tipo, in grado di mettere seriamente in pericolo lo stato di terrazzi, balconi, lucernari e così via. Affidarsi a una ditta specializzata nell’impermeabilizzazione delle superfici è dunque la cosa migliore da fare per mettersi al riparo da brutte sorprese. Occorre però saper scegliere bene perché la professionalità è, nel settore dell’edilizia, una qualità che fa davvero sempre la differenza. Se siete alla ricerca di una ditta di impermeabilizzazione a Roma, ecco Edil Rocchi che mette a disposizione dei clienti un’esperienza ventennale grazie al titolare Alessandro Rocchi, che si dedica in prima persona ai lavori, forte anche della collaborazione di professionisti del settore. Professionalità e dedizione per garantire lavori puntuali e soprattutto ben fatti; le conseguenze causate dall’acqua, infatti, non sono assolutamente da sottovalutare perché possono portare alla rovina di intere “parti” dell’abitazione. Intervenire con un lavoro accurato è la prima cosa da fare, anche e soprattutto in ottica preventiva, per non ritrovarsi a dover affrontare situazioni poco piacevoli.

Impermeabilizzazione a Roma con Edil Rocchi: cosa sapere

Edil Rocchi effettua impermeabilizzazioni con resine armate che possono essere messe in atto senza demolizioni del sottosuolo, grazie all’utilizzo di miscele di resina rinforzate con tessuto in fibra di vetro, resistente all’escursione termica da -30° a 105° e alle forti deformazioni. In questo modo Edil Rocchi è in grado di eseguire una lavorazione a regola d’arte con un risparmio fino al 65% da un lavoro tradizionale, una cantieristica poco invasiva e una durata maggiore nel tempo, aspetto quest’ultimo da non sottovalutare anche e soprattutto dal punto di vista economico. Dieci anni di garanzia sul lavoro, un’ulteriore certezza per tutti quei clienti che decideranno di affidarsi alla lunga esperienza di questa ditta edile, autentico punto di riferimento del settore nella Capitale. Chi è alla ricerca di una ditta di impermeabilizzazione a Roma potrà allora contattare la sede di Edil Rocchi, situata in Via Pietro D’Abano, ai numeri 06.615207580 e 339.7718081 oppure via mail edilrocchi2000@gmail.com o edilrocchi@pec.it. La ditta edile si occupa di impermeabilizzazioni con resine armate di coperture, terrazze, tetti, torrini e capannoni industriali ma anche di gregati, frontalini, lucernari, rivestimenti a cappotto e piscine. Sarà possibile richiedere un preventivo senza alcun tipo di impegno, per avere un’idea più chiara di costi e modalità di lavoro.

- Edil Rocchi - https://www.edilrocchi.com/impermeabilizzazioni-Roma/ - ,, Impermeabilizzazione Roma”.