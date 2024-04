35 milioni di tagli alla sanità, Arboscello (Pd): “Gestione della Giunta Toti a fine corsa, modello fallimentare sia sul piano finanziario che sulle prestazioni"

"La variazione di bilancio, portata oggi in Consiglio dalla Giunta Toti, che attesta 63 milioni di tagli, di cui 35 milioni di euro alla sanità per il 2024 è il colpo definitivo che il centrodestra assesta alla sanità in Liguria. Una decisione presa per coprire il buco di bilancio creato in questi 8 anni, a causa di un modello di gestione fallimentare che ha portato solo uno spreco di risorse e competenze. Prima ALISA, che costa 400 milioni, poi la Struttura di Missione, poi la Cabina di Regia, poi gli Advisor esterni. Il centrodestra in questi anni ha aumentato i costi, con una scatola cinese di strutture di governance, aumentando il disavanzo, ma senza aumentare quantità e qualità dell’offerta sanitaria". Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello.