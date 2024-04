Carichi pendenti: significato

Con la definizione “carichi pendenti” si intendono tutti quei processi penali a carico di un soggetto, che non sono però ancora stati definiti. Ci si riferisce cioè a processi penali in corso dei quali ancora non si conosce l’esito. Tutti i processi penali in corso vengono quindi iscritti in un apposito certificato che conterrà però le informazioni relative soltanto ad una specifica Procura, ovvero quella a cui il certificato dei carichi pendenti viene richiesto. Il certificato può essere richiesto dall’interessato o da persona da lui delegata e dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni. Ancora, può fare richiesta di certificato dei carichi pendenti l’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione o il difensore dell’imputato, nei confronti della persona offesa o del testimone. Ci sono poi alcuni casi particolari in cui è necessario seguire un altro tipo di iter. Ci riferiamo per esempio alla richiesta di certificato per i minorenni che va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale, se il minore non ha compiuto 16 anni, oppure alla richiesta per gli interdetti ( e in questo caso la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina).

Una volta ottenuto, il certificato del casellario giudiziale avrà una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Ma quali sono i motivi che possono indurre una persona a richiedere il certificato carichi pendenti? Questo documento può essere richiesto per vari motivi, ad esempio nel caso di un'assunzione su un nuovo posto di lavoro, oppure per la partecipazione ad una gara d'appalto o ancora in vista di una causa legale.