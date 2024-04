Andora 2024, Monica Risso annuncia il suo appoggio a "Mauro Demichelis Sindaco"

Monica Risso annuncia il suo appoggio a Mauro Demichelis e la sua candidatura nella lista "Demichelis Sindaco".

"Con grande orgoglio e determinazione ho deciso di rinnovare il mio appoggio a Mauro Demichelis e candidarmi nella lista 'Demichelis Sindaco' - ha dichiarato Monica Risso - Il mio obiettivo è continuare a lavorare per Andora sulla scorta della mia esperienza politica che, dal 2022, mi ha visto impegnata, con grande passione e dedizione, come assessore ai Servizi Sociali, Demografici e ai Trasporti".

"Due anni fa, sono stata, infatti, chiamata dal sindaco Demichelis per migliorare alcuni servizi ai cittadini. In particolare mi sono dedicata alle famiglie, alle fasce più deboli e alle esigenze degli anziani che hanno certamente necessità di assistenza, ma che sono anche portatori di molti interessi e passioni intorno alle quali abbiamo organizzato molte attività. Si è subito creato un clima di grande collaborazione sia con i colleghi di Giunta comunale e di Maggioranza che con gli uffici - prosegue Monica Risso - Tutti hanno dimostrato competenza ed entusiasmo nell’attuare i miglioramenti proposti e gli obiettivi affidati che si sono velocemente concretizzati nel potenziamento dei servizi: penso al campo solare che nel 2023 ha accolto più di 100 bambini ed è più inclusivo, all’asilo nido o ai soggiorni termali per la terza età, ma anche agli aiuti per il pagamento delle bollette, degli affitti, ai buoni farmaci o per la spesa".

"Molti mi conoscono, oltre che per la mia professione di Commercialista e Revisore Legale che porto avanti orgogliosamente da quasi trent'anni, anche per il mio impegno nella pallapugno, dal 2016 sono Vice Presidente dell’Asd Don Dagnino e dal 2021 Membro del Consiglio Ferderale FIPAP, e per il mio ruolo attivo svolto nella comunità parrocchiale e come catechista. Poter portare nell’ambito dell’amministrazione pubblica la mia esperienza professionale, quella maturata nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, ha significato per me rappresentare la gente e, allo stesso tempo, esserne al sevizio e darle voce nell’ambito del progetto di un Comune aperto all’ascolto dei cittadini attuato e fortemente voluto dall’amministrazione Demichelis".

In merito alle motivazioni che l'hanno spinta alla candidatura, Monica Risso ha dichiarato: "Ho sperimentato il privilegio di curare ed ascoltare le esigenze, piccole e grandi, delle persone, in un settore come i servizi sociali, che deve essere attento ai bisogni di tutti indistintamente dall'età e dal genere e che deve operare con sensibilità e competenza. I servizi sociali sono, infatti, indispensabili nell'accompagnare e sostenere i nostri cittadini nei momenti di difficoltà e nel cercare di garantire loro un miglioramento delle condizioni socio-economiche. Ho deciso di candidarmi per mettermi al servizio della comunità andorese in cui sono cresciuta e con la volontà di aumentare il benessere e i servizi ai cittadini".