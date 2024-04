Campo nomadi della Fontanassa, FdI al Sindaco Russo: "L'area è sicura?"

Ancora una volta tiene banco il campo nomadi della Fontanassa di Savona con i consiglieri di Fratelli d'Italia Massimo Arecco e Renato Giusto che presenteranno sul tema la terza interpellanza, in quest'occasione rivolta al sindaco Marco Russo, in quanto "fino ad oggi l’assessore competente non ha fornito i chiarimenti richiesti in merito agli specifici quesiti formulati“.

Arecco e Giusto chiedono se “ad oggi, l’area utilizzata dalle famiglie che vi risiedono è sicura dal punto di vista della sicurezza della totalità degli impianti presenti, compreso l’integrale rispetto delle norme per l’antincendio dell’intera area e circa il regolare posizionamento e utilizzo di bombole per il gas e "se sono regolari gli scarichi della fogna presenti nell’area e se l'area è sicura dal punto di vista igienico e del superamento delle barriere architettoniche”.

I due consiglieri di Fratelli d'Italia chiedono anche un "dettagliato aggiornamento sulla regolarizzazione degli allacci dell’acqua e sull’importo eventualmente dovuto per quanto fino ad oggi erogato" oltre a sapere "il soggetto, la società, l'ente, l'azienda, soggetti privati a cui è attualmente in carico il pagamento della/delle utenze".