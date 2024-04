Concorso “Una favola per salvare il mare”: Assonautica premia 3 classi di Savona, Albisola e Mioglia

Sabato 27 aprile alle 15 presso la Sala Chiamata del Circolo “Pippo Rebagliati”, nel porto di Savona, si terrà la premiazione del concorso “Una favola per salvare il mare”, bandito da Assonautica.

In occasione del cinquantenario della costituzione dell'associazione (1974-2024), Assonautica Provinciale di Savona, nell'ambito della sua campagna per la salvaguardia dell'ambiente marino, ha bandito un concorso tra gli alunni delle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie. L'intento dell'Associazione è stato di rendere sempre più partecipi le nuove generazioni ai problemi legati all'inquinamento, di responsabilizzare i bambini chiedendo loro di non rimanere spettatori ma di diventare protagonisti nei cambiamenti che necessariamente dovremo fare per tutelare l'ambiente marino.

Gli alunni dovevano scrivere un componimento sotto forma di favola, che avesse come argomento la salvaguardia del mare e dei suoi abitanti. La partecipazione era prevista in forma individuale o di gruppo. Gli elaborati sono stati esaminati da una giuria, composta da membri interni all'Associazione, che ha selezionato tre favole.

Le tre scolaresche riceveranno un premio davvero speciale: avranno la possibilità di partecipare, tutte insieme, ad un'uscita in mare nel “Santuario dei cetacei” con gli insegnanti ed un biologo marino. Anche se l'avvistamento di delfini o balene non è garantito, sarà sicuramente una splendida avventura.

Il concorso è stato pensato da Assonautica come uno stimolo per i bambini verso un approfondimento delle tematiche legate all'inquinamento e per un rispetto sempre maggiore verso il mare e verso le creature che ne fanno parte.

C'è grande soddisfazione per il risultato. Le classi selezionate sono di tre diversi Comuni: la classe 5^C della Scuola “Mazzini” di Savona, la classe 4^A della Scuola “Della Rovere” di Albisola Superiore, 4^ e 5^ della pluriclasse di Mioglia. Complessivamente circa 50 bambini usciranno in mare per avvistare i cetacei.

Gli organizzatori non hanno ancora svelato la classifica, lo faranno sabato 27 aprile durante l'evento che avrà luogo alle ore 15 presso la Sala Chiamata del Circolo “Pippo Rebagliati”, nel porto di Savona.

Assonautica ringrazia gli insegnanti, gli alunni e i soci che, con grande impegno, hanno realizzato l'evento.