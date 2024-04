Elezioni Finale '24, la "Lista Guzzi" inaugura il suo point elettorale: "Un luogo di incontro e confronto coi cittadini"

E' ufficialmente aperto in via Pertica 57 il point elettorale della Lista Guzzi Sindaco, inaugurato nel pomeriggio nel cuore del rione di Marina.

"Un luogo di incontro e confronto" lo ha definito il candidato sindaco Andrea Guzzi, che ha spiegato: "Sarà aperto per queste cinque settimane prima delle elezioni, con fasce orarie sia al mattino che al pomeriggio, per raggiungere tutti i cittadini. Chiunque abbia voglia, piacere e interesse di venire a chiacchierare con noi sarà il benvenuto. Avremo la presenza a rotazione di tutti i nostri candidati, oltre a persone vicine al nostro gruppo che hanno creduto in questo importante progetto amministrativo insieme a noi".

Non solo il punto fisso però. "Le prossime settimane saranno caratterizzate anche da incontri in tutte le frazioni e in tutti i rioni del nostro meraviglioso territorio - spiega il candidato - Distribuiremo manifesti per avvisare tempestivamente e in anticipo i residenti delle singole frazioni e dei singoli rioni".

"Queste ultime settimane saranno cruciali perché riusciremo a raccontare il nostro progetto a tutti i cittadini e saremo lieti di ascoltarli" conclude Guzzi.