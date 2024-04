Elezioni 2024, “Un’altra Celle” si presenta: "Le parole d’ordine della lista sono sviluppo e valorizzazione"

"Forte di un progetto di città che intende condurre Celle Ligure verso la rinascita, la lista civica 'Un’altra Celle' è pronta a presentarsi ufficialmente alla comunità cellese. Alle radici della nostra discesa in campo c’è la netta intenzione di dare finalmente risposta alla richiesta dei cellesi di decisa rottura dalla politica cittadina che dal 1975 governa la città, per salvarci dall’isolamento territoriale, ma non solo, in cui da troppo tempo siamo piombati". Così, attraverso una nota stampa, la Lista civica “Un’altra Celle - Simoncelli Sindaco” che prenderà parte alle prossime elezioni amministrative.

"Parole d’ordine della lista 'Un’altra Celle' sono sviluppo e valorizzazione, un mantra che ripeteremo su ogni singolo ambito e per ogni angolo del territorio, articolandolo tema dopo tema con grande concretezza - si legge ancora nella nota - L’unico obiettivo è di vedere finalmente la nostra Celle vestire quel ruolo da protagonista che merita, partendo dai tavoli provinciali e regionali per puntare a ottenere attenzione anche a livello nazionale ed internazionale. Perché siamo consapevoli che Celle Ligure ha tutte le potenzialità per contare, e non solo a livello turistico".

"Attraverso una visione liberale, centrista e di estremo equilibrio, la nostra lista presenta un progetto di città che ne disegna il futuro, ben oltre il quinquennio del singolo mandato amministrativo, un piano ambizioso ma credibile e tangibile cui correremo con competenza, determinazione, coraggio e sempre massima trasparenza. Per arrivare al traguardo conteremo sulla fattiva collaborazione di numerosi e diversificati appoggi dalle alte capacità tecniche e amministrative, rappresentanti di sedi istituzionali di rilievo. Per partire da subito a mettere in campo anche nella nostra Celle una politica di supporto e sinergia con gli altri Enti, con i Comuni vicini e con Regione Liguria, fino ad arrivare al Parlamento".

"La scelta del candidato sindaco, ponderata per arrivare a trovare la persona che meglio potesse rappresentarci, è ricaduta su una donna, moglie e mamma, una cellese realizzata che grazie alla sua esperienza professionale ha grande dimestichezza con il territorio e i suoi protagonisti, come del funzionamento delle procedure amministrative - continuano dalla lista - La nostra candidata sarà la giornalista Silvia Simoncelli, classe 1982, già cronista del Secolo XIX, oggi responsabile della segreteria del gruppo del Presidente nel Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria".