Savona, asfaltature per il Giro d'Italia. La Lista Toti replica all'assessore Rossello: "La manutenzione è di esclusiva competenza del proprietario"

"È proprio una polemica di bandiera, anzi di bandierina, visto il livello, quella sollevata ad arte dal comune di Savona sulle asfaltature in vista del Giro d'Italia". La Lista Toti replica decisa all'assessore comunale allo Sport di Savona che pretenderebbe che le strade vengano sistemate a spese della Regione.

"Come il sindaco Russo e l'assessore Rossello dovrebbero sapere, la manutenzione delle strade è di esclusiva competenza del proprietario - continua la Lista Toti -. Quindi lo stesso comune, o Anas, o la Provincia, a seconda dei tratti. Regione, che già contribuisce in ogni modo ad aiutare le amministrazioni locali, specie in occasione di grandi eventi, non può intervenire in questo caso".

"Fare polemica sterile solo per una questione politica è davvero triste e squalificante. Ma dà l'idea del livello di chi la fa, guardando il dito anziché la luna, dimenticando, o meglio facendo finta di dimenticare tutti gli investimenti fatti dalla Regione per il savonese. Sono davvero fuori strada", conclude la Lista Toti.