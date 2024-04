25 aprile, tutte le celebrazioni comune per comune in provincia di Savona

Concerti, fiaccolate, cortei e deposizioni di corone d'alloro nei Monumenti ai Caduti di Savona e di tutta la provincia si svolgeranno domani in occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile.

SAVONA

Mercoledì 24 aprile alle ore 20 cortei con fiaccolate organizzati da ANPI, FIVL, ARCI e dalle SMS verso piazza Martiri accompagnati dalla banda Forzano. Alle 21 deposizione di una corona d'alloro al Mionumento della Resistenza, intervento del sindaco e orazione ufficiale del prof. De Bernardi.

Giovedì 25 aprile ricorrerà il settantanovesimo anniversario della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista. Alle ore 10 al Sacrario dei Caduti alla Resistenza, nel Cimitero Monumentale di Zinola, si terrà la deposizione di una corona d'alloro e l'Aned Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti leggerà il "Giuramento di Mauthausen". A seguire il vescovo Calogero Marino presiederà la messa, concelebrata dal vicario della Parrocchia Santo Spirito e Concezione don Luis Becerra. Per la cerimonia sarà a disposizione un servizio bus gratuito con partenza alle 9:30 dall'ex pesa pubblica in piazza del Popolo.

Sempre la mattina del 25 aprile alle 11, sempre per Connexion, va in scena al Priamàr l'opera monumentale di Davide Dormino dal titolo Semi - collocata sul prato adiacente all'area archeologica esterna, nel fronte nord della fortezza - che sarà presentata in collaborazione con Savona (R)Esiste, manifestazione organizzata da ANPI, sempre al Priamàr, dalle 11 alle 24. Sulla Fortezza, a partire dalle ore 11 del mattino, il Comitato Provinciale ANPI propone attività multidisciplinari adatte ad ogni età:

PALAZZO DEL COMMISSARIO e CAPPELLA SCONSACRATA

Orari: dalle 11 alle 24, mentre dal giorno 25 al 30 aprile mostre fisse dalle ore 10 alle ore 12 e poi dalle 15 alle 17, il 30 aprile aperte solo la mattina dalle ore 10 alle ore 12. Mostre e proiezioni sui temi e i valori della Resistenza, delle resistenze, della Costituzione organizzate da ANED Savona-Imperia e ISREC provinciale, UDI, una mostra organizzata da Anpi sulle madri costituenti, Mostra della CGIL, Mostra della Fondazione Cento Fiori sull'ultimo saluto a Berlinguer, una mostra sul Teccio del Tersè sez.ANPI Quiliano e una mostra sulla Resistenza da parte della Scuole di Savona in collaborazione con sez. ANPI Fornaci.

PIAZZA DELLA CITTADELLA

A partire dalle 11 stand espositivi delle Associazioni partecipanti e stand di somministrazione di cibi e bevande

AREA DELLA CITTADELLA ADIACENTE IL PALAZZO DELLA SIBILLA

Arti resistenti! Matassa in Fortezza. Dalle ore 12 Musica di band locali, durante i cambi palco interventi al microfono di collettivi savonesi impegnati nel sociale - Fuoritempo - Red Lass - Raw Mint - Wild Cats – Waonderers - Remora31 - Spirytus96 - Los In A Kindergarden - Cornicinuove - Gab&Rizz - I Gatti Dello Chesire.

COLONNATO DEL PIAZZALE DEL MASCHIO

Dalle ore 11 stand e gazebo per la somministrazione di cibi e bevande

BALUARDO DI SANTA CATERINA

Dalle ore 14 animazione per bambini a cura di Auser “gioca, leggi, ascolta e racconta storie fantastiche” e Progetto Città con il Ludobus (giochi di una volta, percorsi e attività per bambini). Anteas sarà presente con la scacchiera gigante

PIAZZALE DEL MASCHIO

Dalle 18.30 alle 24 musica live organizzata dall'associazione Raindogs House. Le band: Matrioska; PS5 - Pietro Santangelo 5tet; Bee Bee Sea; West Riviera

ALASSIO e LAIGUEGLIA

Le Città di Alassio e Laigueglia celebrano il 25 Aprile, Festa della Liberazione.

“Nulla al mondo può impedire all'uomo di sentirsi nato per la libertà. Mai, qualsiasi cosa accada, potrà accettare la servitù: perché egli pensa” è la frase di Simone Weil riportata sul manifesto a cura di Comune di Alassio e A.N.P.I. Sezione Alassio – Laigueglia. Il programma della giornata del 25 aprile 2024 prevede: a Laigueglia, alle ore 9.30, raduno in Piazza della Libertà e deposizione delle corone di alloro al Monumento e alle Lapidi ai Caduti.

Ad Alassio, alle ore 10.30, raduno in Piazza della Libertà e Santa Messa; saluto del Sindaco Marco Melgrati; saluti dell'A.N.P.I. Sezione Alassio – Laigueglia; orazione della Dott.ssa Anna Traverso, consulente scientifica presso l'ISREC di Savona; brani musicali eseguiti dal vivo dalla “Ollandini Casual Orchestra” dell'Istituto Comprensivo Statale di Alassio; deposizione delle corone di alloro nell'atrio del Comune, ai Monumenti ai Caduti, al Monumento degli Alpini e alla Lapide posta sul Pontile Bestoso. In caso di pioggia la Santa Messa si svolgerà presso la Collegiata di Sant'Ambrogio, al termine della cerimonia civile.

ALBENGA

Nel corso della mattinata del 25 aprile, alle 9,00, S.Messa in Cattedrale, poi la Deposizione di fiori al Monumento ai Caduti in Piazza IV novembre, la Manifestazione in Piazza del Popolo, il Corteo con l’accompagnamento del Corpo bandististico “G.Verdi”.

Alle ore 18,00 l’esibizione dell’Accademia Musico-Vocale Ingaunia “E.Marcelli”, introdotta dal sindaco Riccardo Tomatis, dal Vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana e dal Presidente del Comitato antifascista e di solidarietà democratica, Giorgio Cangiano, intonerà inni ufficiali, canzoni resistenziali e patriottiche, arie di opere ed operette, canti popolari. Al termine del Concerto, la Direzione della Casa di Cura “San Michele” offrirà, nel suo vicino Parco, con accesso da Via Valle d’Aosta, una “Apericena ingauna” (rivisitazione di piatti e prodotti tipici del territorio). Concerto ed Apericena si svolgeranno, ovviamente, se le condizioni meteorologiche li renderanno possibili.

ALBISOLA SUPERIORE/ALBISSOLA MARINA/ STELLA

Fiaccolata della Liberazione Partenza alle 20.00 dal Comune di Albissola Marina, accompagnati dalla Banda Cardinal Cagliero di Varazze. Percorso: piazza del Popolo, piazza Rossello, attraversamento presso i Bagni Lido, passeggiata degli Artisti fino ad Albisola Superiore, via IV Novembre, via San Pietro, via XXV Aprile, corso Mazzini, via Turati. Punto di distribuzione delle fiaccole: piazza del Popolo, piazzale Marinetti. Arrivo e conclusione ad Albisola Superiore, presso la Società Operaia Cattolica “San Nicolò”.

Interventi del Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, del Sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti e del Sindaco di Stella Andrea Castellini. Orazione conclusiva della Professoressa Franca Ferrando. Al termine momento di preghiera di Don Giuseppe Pometto, della Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò, in commemorazione ai Caduti. (La Fiaccolata non si svolgerà in caso di maltempo. Ritrovo presso il Palazzetto dello Sport di via alla Massa – Albisola Superiore)

Martedì 25 Aprile Ore 12.00 – Onore e Omaggio istituzionale al Presidente Sandro Pertini. Delegazioni dei Comuni e dell’A.N.P.I. si recheranno a Stella per un momento di raccoglimento presso la tomba del Presidente Sandro Pertini.

ALBISOLA SUPERIORE

Giovedì 25 aprile 2024 Ore 9:00 – Partenza delegazione dal Comune per deposizione corone. Ore 9:15 – Deposizione corona presso Monumento dei Caduti di Ellera. Ore 9:30 – Deposizione corona Pannello caduti al Cimitero della Pace. Ore 9:45 – Deposizione corona Monumento ai Caduti degli Alpini. Ore 10:00 – Deposizione corona atrio del Palazzo comunale. Ore 10:15 – Deposizione corona monumento ai Caduti salita Chiesa S. Nicolò. Venerdì 26 aprile 2024 Ore 17:30 – Cinema Teatro Don Natale Leone – Via C. Colombo 42 – Albisola Superiore Consegna della Costituzione a ragazzi e ragazze diciottenni, da parte dell’Amministrazione comunale. In occasione del centenario della morte di Giacomo Matteotti, Jacopo Marchisio e la sua compagnia Sei in scena, leggeranno brani del discorso che tenne al Parlamento Italiano. Partecipazione straordinaria di Giordano Bruschi, ovvero il Partigiano “Giotto”, autore dell’Almanacco antifascista 2024.

BORGHETTO SANTO SPIRITO

Giovedì 25 aprile l’Amministrazione Comunale e l’A.N.P.I. sezione di Borghetto Santo Spirito celebrano la Festa nazionale della Liberazione, che si svolgerà con il seguente programma: Ore 9,50 Raduno delle autorità e dei partecipanti in piazza S.Antonio; Ore 10,00 S.Messa in suffragio dei Caduti nella Parrocchia-Santuario di S.Antonio; Ore 10,30 Corteo sino a piazza Enrico Fermi presso il monumento ai Caduti. Commemorazione della giornata da parte del Sindaco. Orazione del rappresentante dell’ANPI Cristiano Ghiglia. Deposizione corona d’alloro: Ore 11,15 Corteo sino a Piazza Libertà presso il monumento alla Costituzione e deposizione fiori alla lapide ai Caduti di palazzo Pietracaprina. In caso di maltempo, dopo la celebrazione della Santa Messa, la manifestazione ufficiale di commemorazione si svolgerà presso la sala del Consiglio comunale del palazzo Comunale di piazza Italia mentre la deposizione della corona avverrà successivamente.

BORGIO VEREZZI

A Borgio Verezzi le celebrazioni del 25 aprile vedono in prima linea, oltre al Comune, anche il Gruppo Alpini e la S.M.S. Concordia Verezzi. Alle 9.30 cerimonia al Monumento ai Caduti nel piazzale della Chiesa di San Martino a Verezzi. Alle 10.45 cerimonia al Monumento degli Alpini nel piazzale antistante il Municipio. A seguire la cerimonia al Monumento ai Caduti in piazza San Pietro.

CAIRO MONTENOTTE

Giovedì 25 aprile ore 9,30 Cairo Montenotte Piazza della Vittoria Monumento ai Caduti: Onori; Monumento ai Partigiani: preghiera per i Caduti; Partecipa la Banda Musicale “Giacomo Puccini”. Anfiteatro Paolo Lambertini Sindaco di Cairo Montenotte, Leda Bertone Presidente Anpi di Cairo Montenotte. Canti e Letture a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo e degli studenti dell’I.I.S. F.Patetta di Cairo Montenotte e del Liceo G.Calasanzio di Carcare. Con il contributo del Coro Claudio Monteverdi diretto dal Maestro Giuseppe Tardito.

CALICE E RIALTO

La deposizione delle corone inizierà da Rialto, alle ore 10:30 in piazza della Chiesa, per poi spostarsi a Calice ed infine a Carbuta.

CARCARE

Alle ore 15.15 ritrovo presso il Monumento dei caduti in piazza Caravadossi; 15.15 alzabandiera e saluto delle autorità; Alle ore 15.35 deposizione di fiori e corone ai caduti ricordati dai monumenti cittadini; Alle 15.30 intervento delle autorità e alle 16.15 formazione e partenza del corteo. Infine, alle ore 17.00 santa messa nella chiesa dei padri scolopi. La cerimonia sar accompagnata dalla Banda Musicale di Carcare Giacomo Puccini.

CELLE LIGURE

Programma delle celebrazioni del 25 aprile: Ore 09:30 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.Michele Arcangelo : Benedizione Corone; Ore 09:40 Lapide in Località Torre; Ore 09:50 Monumento ai Caduti in Località Pecorile; Ore 10:00 Monumento ai Caduti in Località Sanda; Ore 10:30 Partenza corteo da Piazza antistante Chiesa Parrocchiale S.Michele Arcangelo; Ore 10:50 Cippo Fratelli Figuccio; Ore 11:15 Monumento ai Caduti Via Bernando Arecco; Ore 11:45 Piazzetta Raffaele Arecco : Discorso del Sindaco; A seguire intervento degli alunni delle scuole di Celle. FINALE LIGURE: 25 aprile ore 9.00 - Consiglio Comunale Straordinario; ore 10.00 - Corteo per le vie cittadine e deposizione corone; ore 11.00 - Orazioni ufficiali Piazza Vittorio Emanuele.

FINALE LIGURE

Consueto Consiglio Comunale in seduta straordinaria alle ore 9 seguito, a partire dalle ore 10, dal corteo per le vie cittadine con la deposizione delle corone nei luoghi simbolo e ricordo della Resistenza e delle vittime del Nazifascismo in paese. Alle 11 il ritrovo in piazza Vittorio Emanuele con gli interventi del sindaco Frascherelli, del dirigente del Nuovo Polo Scolastico Scarampi e della presidente dell'Anpi locale Dabove.

NOLI

Questa sera, 24 aprile, alle ore 20:30, la comunità di Voze si riunirà per un sentito omaggio alla lapide dei Martiri di Voze, al monumento dell'Ecomemoria e alla lapide di Carlo Mazzucco. Una fiaccolata percorrerà le vie della borgata, culminando con la deposizione di una corona al monumento dei Caduti.

Le celebrazioni proseguiranno a Noli domani, 25 aprile, con il ritrovo in piazza Milite Ignoto alle ore 9:30 e la deposizione di una corona al monumento degli Alpini alle ore 10:00, seguita da una Santa Messa in Cattedrale. Alle ore 11, presso il palazzo comunale, commemorazione ufficiale a cura del segretario provinciale e regionale di Filt Cgil Simone Turcotto, con la deposizione di fiori alle lapidi del Comandante Giuseppe Brignole e del Tenente Mario Cesari, oltre alla corona al monumento ai Caduti in piazza Aldo Moro.

Nell'ambito delle celebrazioni, verrà ricordato il Partigiano Agostino Pastorino "Aldo", medaglia d'argento e Comandante distaccamento Torcello, nel centenario della sua nascita. La giornata si concluderà con la deposizione di fiori al cimitero di Noli, alla lapide in memoria delle vittime del bombardamento Ciò de' Badin, e con la deposizione di una corona al monumento dei Caduti di Tosse. A rendere ancora più significativa la commemorazione sarà la partecipazione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Ad accompagnare i momenti di riflessione e commemorazione, sarà presente l'accompagnamento musicale della Banda Cau de Noi

PIETRA LIGURE

Celebrazioni del 79° anniversario della Festa della Liberazione. Ore 9.00 Ritrovo in Piazza Martiri della Libertà, davanti al Municipio; Ore 9.15 Sfilata per le vie cittadine accompagnati dalla Soc. Filarmonica “G. Moretti” con deposizione corona al Monumento ai Caduti e successivo omaggio al Monumento al Partigiano; Ore 10.00 Santa Messa nella Basilica “San Nicolò di Bari” in suffragio dei defunti; Ore 10.45 Piazza San Nicolò: saluto del Sindaco Luigi De Vincenzi ed orazione del giornalista scrittore Daniele La Corte; Ore 11.45 Deposizione di una corona al cippo commemorativo dei Caduti di Ranzi. Accoglieranno i convenuti alunni e studenti delle Scuole di Pietra Ligure con il Coro “25 aprile” e letture In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il Teatro Comunale “G. Moretti”.

QUILIANO

𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 25 𝒂𝒑𝒓𝒊𝒍𝒆, 79° anniversario della Liberazione: ore 9.30 Cerimonia di commemorazione dei caduti Caroli, Marcenaro e Rocca presso il cippo (dietro cimitero di Quiliano); Roviasca - ore 10.30 Preghiere e riflessioni per i caduti. A seguire rinfresco offerto dal Circolo ACLI San Sebastiano Roviasca SMS Montagna - ore 13.00 SASSELLO: Ore 7:30 Ritrovo presso Piazza Rolla; Ore 8:00 Deposizione sui Cippi Commemorativi Palo, Piampaludo, Piancastagna, Cippo Don Minetti (Loc. Maddalena), Bocciofila “U. Pastorino”; Ore 10:30 Raduno in Piazza del Concezione Deposizione della Corona; Ore 10:45 Partenza del Corteo per il Monumento ai Caduti (Via Bastia); Ore 11:00 Deposizione Corona Santa Messa al Campo, Orazione Commemorativa.

SPOTORNO

Le celebrazioni prenderanno inizio presso la sede ANPI in via Aurelia 60 alle 10.00 col corteo lungo le vie cittadine che terminerà in piazza della Vittoria, dove si terranno gli interventi del sindaco Fiorini, del vicesindaco del consiglio comunale dei ragazzi Lorenzo Abate e del segretario della funzione pubblica Cgil, Ennio Peluffo.

Al pomeriggio, sempre in piazza della Vittoria dalle ore 17.00, lo spettacolo musicale, narrato e cantato, "Oltre il ponte" a cura della giornalista Cristina Parodi e del cantante popolare Mauro Barbieri, con il supporto del "Mal d'Estro Trio" composto da Alessandro Delfino, Bruno Giordano e Claudio Massola. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la Sala Palace, via Aurelia 121 con 130 posti disponibili.

VARAZZE

Il 25 aprile, la città si riunirà per onorare ulteriormente la memoria dei caduti e dei combattenti della Resistenza.Dalla deposizione di corone alle lapidi di Lelio Basso e Emilio Vecchia, alla partecipazione al corteo che attraversa le strade di Varazze per giungere al monumento ai Caduti di tutte le guerre, ogni momento è carico di significato e riconoscenza. Dalle ore 10:30: i cittadini, le Rappresentanze Combattentistiche, Autorità Civili e Militari si riuniranno presso il Palazzo Comunale. Il corteo, attraverserà le strade della città per deporre corone di fiori presso lapidi e monumenti simbolo della nostra storia e del nostro impegno per la pace. Alle ore 11:00, la cerimonia si sposterà lungo la passeggiata a mare, culminando con l'alzabandiera presso il Molo Marinai d'Italia, seguito dalla deposizione di una corona in onore di Nello Bovani a Piazza Bovani. Le cerimonie ufficiali includono saluti e discorsi del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale, di Don Claudio Doglio, Parroco della Chiesa di Sant'Ambrogio, e del Presidente della sezione ANPI di Varazze, accompagnati dalla solenne musica della Banda Cittadina "Cardinal Cagliero".

Per segnalare il programma delle celebrazioni negli altri comuni potete contattare l'indirizzo mail direttore@savonanews.it.