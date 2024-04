25 aprile, Albenga celebra la Liberazione d’Italia (FOTO e VIDEO)

In occasione del 25 aprile, giorno della Liberazione d'Italia, tutto il Paese oggi commemora uno dei momenti più significativi della nostra storia. Quest'anno si celebrano i 79 anni dall'evento che segnò la fine del regime fascista e la liberazione dal nazifascismo. Tra cerimonie, manifestazioni pubbliche e incontri istituzionali, l'Italia si unisce per onorare il sacrificio e il coraggio di coloro che lottarono per la libertà e la democrazia. Un momento di riflessione e gratitudine che ricorda il valore della Resistenza e l'importanza della memoria storica che non deve mai venire meno.

Dopo la Fiaccolata lungo il Cammino della Memoria di ieri sera, mercoledì 24 Aprile, anche oggi ad Albenga, quindi, le celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione d’Italia.

Questa mattina, alla funzione religiosa nella Cattedrale S. Michele Arcangelo, che si è svolta alle 9, è seguita la deposizione dei fiori al Monumento ai Caduti di piazza IV Novembre, poi il corteo verso piazza del Popolo e la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Partigiani, seguita dall’orazione ufficiale di Loris Viari dell’Ufficio Presidenza Anpi Genova. Dal palco di piazza del Popolo, la splendida voce di Giulia Calzamiglia ha emozionato cantando l’inno di Mameli, Fischia il vento e Bella ciao. A seguire, il corteo verso il Sacrario della Foce del Centa per l’omaggio ai Martiri, con l’accompagnamento del Corpo Bandistico G. Verdi.

Nel pomeriggio alle18, si terrà il concerto della Liberazione nei Giardini Pubblici Libero Nante, con l’esibizione dell’Accademia Musico-Vocale Ingaunia “E.Marcelli”.