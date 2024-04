Onoranze funebri Pavia: a chi rivolgersi

Quando una persona cara se ne va, coloro che restano vengono travolti dal dolore per la perdita e questo è un peso che risulta spesso insostenibile. La cosa difficile è quella di dover fare comunque fronte a una serie di questioni burocratiche che, in un momento triste come quello del lutto, nessuno vorrebbe affrontare. Purtroppo l’organizzazione di una cerimonia funebre, di qualsiasi tipo essa sia, necessita di impegno anche nei momenti in cui ci si vorrebbe solo rinchiudere nel ricordo della persona amata che improvvisamente non c’è più. Ecco perché, quando si affronta tutto ciò che concerne un lutto, potere contare sul supporto di qualcuno di competente può davvero fare la differenza. Chi è alla ricerca di un’agenzia di onoranze funebri a Pavia potrà rivolgersi alla sede di Taffo Funeral Services, pronta a mettere al servizio del cliente grande competenza e professionalità. Lo staff è difatti composto solo da persone altamente qualificate e in grado di accompagnare il cliente con discrezione ed empatia nella scelta della cerimonia funebre da organizzare per salutare la persona defunta. Proprio l’ascolto è una delle qualità che caratterizzano il lavoro di Taffo a Pavia: da anni ascoltiamo con attenzione coloro che si rivolgono a noi con fiducia per ripagarli di questo. Mettere a fuoco le esigenze del cliente per poi muoversi nella giusta direzione è ciò che caratterizza il nostro lavoro ormai da anni. Per noi è importante riuscire a rendere il cliente soddisfatto seppur in un momento triste come è appunto quello del lutto.

Cremazione e tutti gli altri servizi offerti da Taffo a Pavia

Laè una pratica sempre più richiesta, per questo motivo Taffo ha deciso - ormai già da molti anni - di adottare unche assicura un coerente svolgimento di tutto il processo. Il sistema utilizzato ricorda quello del braccialetto di riconoscimento assegnato alle mamme e ai neonati in ospedale: all’interno della bara, prima di sigillarla, viene inserita una placca resistente alle alte temperature che viene poi riconsegnata insieme alle ceneri ai parenti, che potranno così verificare la corrispondenza con la copia in loro possesso. Un piccolo accorgimento per fare sì che i fantasmi del passato sui casi di false cremazioni in Toscana possano essere cacciati via del tutto. Dal 2017, grazie al progetto, la cremazione è stata estesa anche agli animali. Ne potranno quindi usufruire tutti coloro che vorranno riavere indietro le ceneri del proprio animale a quattro zampe. I servizi funebri offerti da Taffo comprendono anche la preparazione della salma, l’allestimento della camera ardente, la diamantificazione delle ceneri, la dispersione delle ceneri stesse in mare. E ancora, pubblicazione dei necrologi, assistenza legale e tanto altro ancora.