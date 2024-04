"Mia madre salva grazie alla Cardiologia del San Paolo e ai medici del 118"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera alla nostra redazione:

"Ringraziamo il reparto di Cardiologia dell'ospedale San Paolo e i medici del 118 che hanno assistito e curato, con tempismo e professionalità, ma anche con tanta umanità, Annamaria Pera, ottantacinquenne, residente a Villapiana in via Istria, colpita la mattina del 21 marzo scorso da un pesante infarto".

"Una patologia che, se non fosse stata presa in tempo, avrebbe certamente potuto costarle la vita. Il pronto intervento dei medici del 118 è stato provvidenziale; poi, in Cardiologia, hanno fatto il resto. Dal 21 al 23 marzo in semi intensiva UTIC e poi in reparto".

"Mia mamma è grata ai medici e infermieri del reparto per averle salvato la vita, e non solo".

La famiglia