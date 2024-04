"Via Paleocapa è diventata una latrina"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Scrivo per metterla a conoscenza di una situazione che da qualche mese si protrae senza apparente soluzione. Via Paleocapa a Savona, pieno centro, ormai è diventata una latrina".

"In un paio di punti in particolare, nello specifico nella zona della panchina rossa contro la violenza sulle donne, personaggi che stanno lì accampati tutto il giorno hanno preso il colonnato come loro bagno personale. Io lavoro lì, ho il banco del mercato che cerco di tenere il più pulito possibile lavando e disinfettando e le assicuro che camminare 20 litri d'acqua per volta per quattro, cinque, dieci viaggi non è semplice né piacevole ma piuttosto che stare tutto il giorno nel tanfo di urina lo faccio".

"Però non è nemmeno normale che gente del genere si liberi così, tra le macchine posteggiate e sulle colonne che ormai non vengono più pulite. Le vigilesse, interpellate, sanno solo dire che 'manderanno qualcuno', ma di provvedimenti seri non se ne prendono. Quando basterebbe prendere queste due persone e farle smettere con le buone prima che lo faccia qualcuno con le cattive".

"Immagini di camminare con sua figlia di sei anni e doverle spiegare che certi uomini a una certa età diventano degli sporcaccioni senza vergogna. Potrei allegare le foto, ma preferirei evitare, però trovo giusto che si sappia cosa sta succedendo. Mi perdoni lo sfogo ma è una questione di decoro ed educazione che manca".