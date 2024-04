Gli Alfieri di Castel Bajardo rendono omaggio a Diana Fontana, artista di Triora

Pochi giorni fa, il 23 aprile, festa di San Giorgio e giornata internazionale del libro, il sodalizio degli Alfieri di Castel Bajardo ha reso visita alla tomba dell’artista Diana Fontana nel piccolo camposanto di Triora. Albisolese di nascita, Diana si era innamorata del borgo dell’Alta Valle Argentina trasferendosi là per trascorrere serenamente l’ultima parte della sua vita.

Fu subito benvoluta in paese collaborando con il Museo Etnografico e l’associazione Pro Triora. La signorina Fontana era un’artista dalle molteplici attitudini: ceramista, illustratrice, poetessa, ma anche un’acuta studiosa di tradizioni popolari, non solo liguri, ed un’esperta in letteratura per l’infanzia.

Gli Alfieri di Castel Bajardo, a 19 anni dalla dipartita, hanno deposto un omaggio floreale sul luogo dove riposano le sue spoglie, appunto dal 2005. Un atto di ringraziamento per quanto questa tenace donna ha saputo fare per dar lustro al nostro entroterra.

Il successivo impegno degli Alfieri sarà la partecipazione alla sfilata in occasione della tradizionale Festa “Ra Barca” di Bajardo, il prossimo 19 maggio, festa di Pentecoste.