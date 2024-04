Il Casinò di Sanremo saluta la sua stagione teatrale con un trionfo: applausi scroscianti per l'ultima rappresentazione del 25 aprile

Ha chiuso in bellezza la grande Stagione Teatrale 2023-2024 del Casinò di Sanremo. Pubblico entusiasta, ieri sera, per ‘Que Serà’ con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Emanuele Barresi.

Gianmarco Tognazzi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Enzo De Caro, Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra, Savino Zaba, Serra Yilma, Tosca D’Aquino, Federico Cesari, i nomi autorevoli del mondo dello spettacolo, che hanno costellato da ottobre ad aprile la stagione teatrale 2023 -2024 del Casinò di Sanremo.

Una stagione che si è chiusa ieri con l’esilarante viaggio nell’amicizia ma soprattutto nella capacità delle persone di cambiare e di cambiarsi.

“Abbiamo riportato la grande stagione teatrale nella programmazione culturale del Casinò. Otto rappresentazioni - afferma il consigliere del Cda del Casinò Eugenio Nocita - da ottobre 2023 a aprile 2024 hanno permesso al pubblico sempre numeroso di apprezzare importanti protagonisti del teatro d’autore. L’affluenza ai diversi spettacoli, con un’ampia partecipazione di giovani e di giovanissimi, testimonia l’interesse suscitato per una rassegna che ha saputo offrire un’ampia varietà di tematiche, di registi ed attori di livello internazionale. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a contenere il costo dei biglietti e degli abbonamenti con formule vantaggiose anche per gli studenti e gli insegnanti per permettere la più ampia adesione e diffondere la cultura in generale e quella teatrale in particolare. Per concludere vorrei sottolineare che il teatro unisce: abbiamo trascorso insieme serate che hanno appagato dal punto di vista culturale e anche divertito in linea con la migliore tradizione del Casinò di Sanremo”.