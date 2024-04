Per il passaggio del Giro a Savona lezioni rinviate al liceo Grassi; Palazzo Sisto deve ancora decidere per le scuole comunali

Con una circolare alle famiglie, la dirigente del liceo scientifico "Orazio Grassi" di piazza Brennero, a Savona, ha comunicato la decisione del Consiglio d'Istituto di sospendere lezioni il 7 maggio, giorno in cui nella Città della Torretta transiterà il Giro d'Italia di ciclismo, con recupero delle lezioni previsto per sabato 11 maggio. La sospensione delle lezioni dovrebbe riguardare anche le scuole comunali.

La Prefettura, presente anche il Provveditorato, il prefetto De Rogatis ha invitato le amministrazioni comunali a chiudere le strade due ore e mezza prima del passaggio.

Il Comune di Savona prevede si confronterà con gli istituti comprensivi e il Provveditorato per decidere se limitare l'orario delle lezioni e garantire l'uscita degli alunni prima della chiusura delle strade.

Nel frattempo la dirigente del liceo Grassi spiega nella circolare che "il giorno 7 maggio è previsto il passaggio del Giro d’Italia - scrive Daniela Ferfraro - e delle iniziative ad esso correlate nelle vie cittadine prossime al Liceo (… via Crispi, via Torino, via Verdi, piazza Brennero, via San Lorenzo, via Cavour…). Questo evento comporterà restrizioni alla viabilità privata già dalla sera precedente e notevoli problemi alla circolazione dei mezzi pubblici nel corso della giornata. Di conseguenza, al fine di limitare i disagi al personale e agli studenti, il Consiglio di Istituto di questo Liceo ha deliberato la sospensione delle attività didattiche per il giorno 7 maggio ed il recupero delle stesse il giorno sabato 11 maggio".

"Il giorno 7 maggio la scuola rimarrà aperta, con una dotazione minima di personale ATA, per permettere al personale le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione”.