Camion in fiamme all’uscita del casello autostradale di Savona: intervengono i Vigili del fuoco (FOTO e VIDEO)

Soccorsi mobilitati questo pomeriggio per un camion che ha preso fuoco all’uscita del casello dell’autostrada di Savona, nei pressi del Punto Blu.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 16 per la parte posteriore di un mezzo pesante che trasportava mangime per animali in fiamme.

L’autista è riuscito a sganciare la motrice dal rimorchio incendiato e, fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto la Polizia stradale e le squadre dei Vigili del fuoco di Savona e di Varazze, oltre all’autobotte da Savona, che stanno intervenendo per le necessarie operazioni di spegnimento.