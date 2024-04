A Loano la presentazione del libro “Lina partigiana e letterata, amica del giovane Calvino”

Domenica 28 aprile alle 15.30, presso la sede della Civica Biblioteca di Loano in Corso Roma verrà presentato il libro “Lina partigiana e letterata, amica del giovane Calvino”, di Daniela Cassini e Sarah Clarke (Edizioni Fusta).

Il libro, che contiene lettere, poesie e inediti della letterata, sarà presentato dalle scrittrici Daniela Cassini e Manuela Ormea.

Daniela Cassini è una promotrice culturale per conto di istituzioni, enti pubblici e privati, con un particolare interesse a promuovere la cultura del territorio e la cultura femminile. Manuela Ormea è una docente, scrittrice di narrativa e saggistica. Due donne impegnate che presenteranno nel loro intervento Emanuela Lina Meiffret, una donna forte e coraggiosa, che ha deciso di lasciare studi importanti per ritornare nella città natale, Sanremo, per unirsi con i partigiani nella battaglia per la libertà e la democrazia nel nostro Paese.

“Un incontro che certamente darà l’opportunità per un confronto sul ruolo che le donne hanno avuto sempre nella società – spiegano gli organizzatori -, lottando, combattendo in prima persona contro tutte le condizioni di subalternità per la libertà”.

Con questo evento si concludono le iniziative proposte dalla sezione dell’Anpi di Loano “Renato Boragine” per la ricorrenza del 25 Aprile, festa della Liberazione. L’iniziativa è stata condivisa in collaborazione con Fidapa Bpw (Federazione italiana donne arti professioni affari) con Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti Savona Imperia) e con il patrocinio del Comune di Loano.

L’ingresso è gratuito e sarà offerto un piccolo rinfresco.