Albenga, il 7 maggio la conclusione del Cinquantesimo della Caritas Diocesana con il vescovo Borghetti

Martedì 7 maggio, presso la cattedrale di San Michele ad Albenga, alle 11, si terrà la conclusione del Cinquantesimo della Caritas Diocesana, seguita dalla premiazione del Concorso "Vivere la comunità".

Durante l’evento interverrà S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, vescovo della diocesi Albenga-Imperia.

In occasione di questo evento, è stata organizzata una mostra presso la sede Ucai in Piazza dei Leoni, dal 4 all'8 maggio, visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Qui saranno esposti gli elaborati del Concorso "Vivere la comunità" e ricordati i principali avvenimenti promossi dall'Ufficio Caritas Diocesana in occasione del Cinquantesimo.