Ostacolo Como sulla strada della Samp, Pirlo: "Non è da dentro o fuori, ma il risultato peserà"

"È una bella partita da giocare, la posta in palio è importante". Andrea Pirlo non ha dubbi, la gara che attende oggi la sua Sampdoria (ore 16.15, arbitro Camplone) è un match di cartello.

Al "Ferraris" arriva il Como di Cesc Fabregas che deve rispondere al successo di ieri del Venezia che ha agganciato i lariani a quota 67 al secondo posto: "Affrontiamo una squadra che sta bene e che ha l’obiettivo di andare in Serie A diretta, ma noi abbiamo l’obiettivo di andare ai playoff. - il pensiero alla vigilia del tecnico doriano - Non è da dentro o fuori, ma il risultato peserà. Ci sono quattro partite, non è decisiva ma importante per entrambe perché in questo momento i punti pesano e tanto". Servirà dunque una Samp sul pezzo: "Abbiamo recuperato Benedetti - ha spiegato ancora Pirlo - Abbiamo perso Barreca, ma abbiamo avuto una settimana di lavoro dove abbiamo spinto: siamo pronti per combattere contro il Como, ci sarà bisogno di sacrificio".