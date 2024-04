Andora 2024, è Marco Cortese il sesto componente della lista Demichelis Sindaco

Marco Cortese, ha annunciato il suo sostegno a Mauro Demichelis e la sua candidatura nella lista Demichelis Sindaco.

"Ciao a tutti, - ha scritto Cortese in un post sulla pagina Facebook di Andora+ -. Cinque anni fa ebbi l’onore di essere scelto da Mauro Demichelis come candidato nella lista che lo portò ad essere rieletto sindaco di Andora, città che venticinque anni fa mi accolse a braccia aperte e della quale mi innamorai decidendo, con mia moglie Maria, di crescere qui i nostri figli, Gaia e Nicolò. Oggi sono nuovamente qui, accanto all’amico Mauro per portare il mio contributo alla sua rielezione, collaborando fattivamente con gli altri componenti della lista ‘Demichelis Sindaco’. Un gruppo di persone eterogenee ma spinte dalla stessa voglia di continuare un percorso lavorativo che, come già accaduto nei dieci anni precedenti, porterà sicuro giovamento ad Andora facendola essere sempre più protagonista indiscussa del Ponente ligure”.

“Passione, dedizione, abnegazione, queste le caratteristiche che portano gente comune ad impegnarsi quotidianamente nella realizzazione delle richieste dei cittadini veri interlocutori e meritevoli di attenzione e rispetto. Pronto al dialogo e al confronto, cercherò di essere presente, come faccio da sempre, sul territorio per apportare il mio contributo alla causa comune. Sono ancora con ‘Demichelis Sindaco’” - conclude Cortese.

Marco Cortese ha 53 anni, sottufficiale dell'Aeronautica Militare con il grado di Luogotenente, impegnato nell'associazione Omnia Sport Asd, ha organizzato eventi sportivi e ricreativi quali tornei di beach volley, attività di promozione enogastronomica e il Festival Irlandese. Dal 2023, con la Asd, ha introdotto la scherma come nuovo sport. Collabora con altre associazioni di Andora nella realizzazione delle loro manifestazioni.