Rissa in centro città, Distilo (Aria nuova per Albenga): “La nostra piazza del Popolo come un ring”

“Che brutta cartolina per la nostra città. Ieri sera alle 22 e 30, passeggiando in piazza del Popolo ad Albenga, ho assistito ad una rissa tra un gruppo di ragazzi extracomunitari i quali, indisturbati, si prendevano a calci pugni e bottigliate senza minimamente accorgersi di ragazzini e passanti”.

Lo dice in una nota il candidato per “Aria nuova per Albenga” Diego Distilo.

“Ho contattato i carabinieri, che ringrazio, ma al loro arrivo i malviventi erano già scappati – continua -. Ho provato davvero un senso di rabbia nel vedere ragazzini terrorizzati che lasciavano i mezzi di trasporto in piazza del popolo e sconvolti non sapevano cosa fare per non essere travolti da questa rissa”.

“Da genitore e da cittadino ho provato un senso di sconforto nel vedere la nostra piazza trasformata in un ring, ma la cosa più triste – sottolinea - è che molti turisti commentavano l’accaduto etichettando la nostra Albenga come una città non vigilata e abbandonata”.

“Non è possibile che accadano certe scene e nessuno se ne occupi, ma purtroppo devo dar ragione a Giorgio di Torino, un signore in vacanza con la famiglia che si è avvicinato dicendomi ‘perle ai porci’. Proprio così: Albenga perla della Liguria”, conclude Distilo.