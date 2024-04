Tovo, riaperta via Gaiado a Bardino Nuovo dopo i lavori di messa in sicurezza

Da circa una settimana via Gaiado è di nuovo aperta al transito veicolare essendo arrivati a conclusione i lavori di bonifica del movimento franoso che aveva danneggiato il tratto di strada.

L'intervento eseguito con celerità da Fondazioni Speciali Srl, si è concretizzato con la messa in opera di un robusto cordolo in cemento armato con fondazioni tramite micropali e nella regimazione delle acque superficiali comprensiva di rifacimento dell’asfalto con opportuna pendenza e la realizzazione di nuovo sistema di scolo costruito da tubazione di circa 100 metri e sei pozzetti opportunamente dimensionati per assolvere alla loro funzione.

Dichiara il vice sindaco di Tovo San Giacomo, con delega ai Lavori pubblici, Luciano Cesio: ”Via Gaiado necessita di altri interventi, ma questo appena concluso e reso possibile grazie al finanziamento di 220mila euro del Dipartimento di Protezione civile della Regione Liguria, ha consentito di mettere in sicurezza il tratto più ammalorato della strada che collega Bardino Nuovo e la Sp 490 del Melogno. Ringrazio la ditta per la velocità di realizzazione dell’opera, i progettisti e tutto l’Ufficio Tecnico Comunale”.