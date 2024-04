Varazze e Alameda a braccetto: siglato il gemellaggio (FOTO)

"Non c'era modo migliore per accogliere il Sindaco della cittadina Statunitense di Alameda, Marilyn Ezzy Ashcraft, gemellata con Città di Varazze ed i rappresentanti dell'Alpicella Club, se non con una visita nella nostra bella frazione organizzata dagli Amici del Circolo Acli Alpicella - ha detto il sindaci Luigi Pierfederici nell'occasione dell'iniziativa di ieri - Grazie agli amici del Museo di Alpicella per la visita al museo, davvero molto apprezzata dai nostri ospiti".