Spotorno, primo bagno della stagione con il Cimento di primavera

Rimandato a Pasquetta a causa delle condizioni del mare, si è svolto ieri, domenica 28 aprile, il Cimento di primavera, organizzato dalla sezione di Spotorno della Lega Navale Italiana, tradizionale appuntamento che inaugura l’apertura della sede nautica.

È stato il primo bagno della stagione, come ha detto il presidente Raffaele Liotti, per una trentina di persone, che si sono presentate puntualmente, da soli ma soprattutto in gruppo, fedelissimi dell’appuntamento.

I militi della Croce Bianca di Spotorno e i bagnini della Società Nazionale di Salvamento, sezione di Noli, hanno garantito la sicurezza in acqua, mentre i volontari della Lega Navale hanno cucinato il tradizionale minestrone al pesto che ha ristorato i nuotatori.

Sono stati premiati i due nuotatori più giovani, Nicole De Maria Albertaro, di 8 anni e Stefano Lo Presti di 14 anni, e i due più “esperti”, Michela Acquarone e Domenico Pizzorni, entrambi di 80 anni. Sulla passeggiata, numerosi turisti hanno assistito al bagno, salutando i cimentisti con un applauso.

Presente per il comune di Spotorno, che ha patrocinato l’evento, il consigliere Simone Pastorino, che segue, nel Consiglio, Sport, outdoor, scuola e istruzione: "Il tempo è davvero da cimento – ha affermato Pastorino riferendosi al cielo grigio – ma voi partecipanti e i volontari della Lega avete garantito il successo della giornata".