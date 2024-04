"Volley S3 in piazza" venerdì 3 maggio alla Spezia con Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio

Venerdì 3 maggio "Volley S3 in piazza", circuito federale giovanile dedicato alla promozione e alla conoscenza della Pallavolo tra i giovani, approda alla Spezia. Appuntamento in passeggiata Morin a partire dalle 9:30 con la partecipazione di Andrea Lucchetta (capitano della Generazione dei Fenomeni) e Valerio Vermiglio, presenti sui campi per giocare insieme ai ragazzi.

Lucchetta, campione mondiale 1990, europeo 1989 e bronzo a Los Angeles 1984, e Vermiglio, bicampione europeo e argento ad Atene 2004, proporranno giochi a tema sui fondamentali del volley e contemporaneamente si svolgeranno attività culturale e formativa. Dalle 9:30 alle 12:30, l'incontro con gli studenti della Primaria e secondaria primo grado (prima media) e dalle 14:30 alle 17, appuntamento con le società sportive FIPAV Liguria.

"E' davvero motivo di grande orgoglio poter contare sulla presenza di due campioni del calibro di Lucchetta e Vermiglio sul nostro territorio - afferma Anna Del Vigo, presidente FIPAV Liguria - La loro esperienza sarà sicuramente preziosa, soprattutto per avvicinare gli studenti ma anche per rafforzare, sempre più, la passione dei nostri giovani tesserati che sognano di percorrere la stessa loro strada nella Pallavolo itallana, europea e mondiale".