Il Genoa "alla scandinava" cala il tris: Cagliari schiantato 3-0, ora i punti sono 42

L'occasione era di quelle giuste per riuscire, con un solo risultato, a ottenere più d'una buona notizia: intanto superare la celeberrima quota dei quaranta punti e avvicinarsi quindi sempre più al decimo posto, tornare alla vittoria in casa dopo 2 mesi e, infine, dare minutaggio e valutazioni su chi fino a questo momento, per varie ragioni, era stato meno impiegato.

Missione compiuta per il Genoa "alla scandinava" di Alberto Gilardino contro il Cagliari nell'ultimo posticipo di una Serie A in cui il Grifone si era già matematicamente conquistato il diritto di accesso per l'anno prossimo già prima di scendere in campo contro i sardi, regolati da un giusto e a tratti stretto 3-0 maturato nel primo tempo e legittimato a pochi minuti della ripresa.

Sono l'aggressività e l'intensità messe in campo dai ragazzi di Gilardino la cifra in grado di far pendere l'ago della bilancia in favore dei padroni di casa. Fin da subito, tanto che la squadra di Ranieri, partita decisamente più aggressiva nelle intenzioni dell'undici titolare col duo Gaetano-Oristanio alle spalle dell'ex Shomurodov nel 3-4-2-1, sembra non riuscire affatto a trovare il bandolo della matassa.

Dimostrazione ne è l'azione che porta in vantaggio il Vecchio Balordo poco dopo il quarto d'ora quando Thorsby incorna il cross impeccabile di Sabelli (17') ma, ancor di più, quella del raddoppio genoano. Non si contano i passaggi consecutivi che portano Vasquez quasi in posizione di mezzala a rifinire e Frendrup, che mezzala recuperapalloni invece lo è di professione, a diventare un micidiale cecchino lasciando immobile Scuffet infilando la palla all'angolo opposto (27').

Un piano di gioco ai limiti della perfezione quello preparato da mister Gilardino, già nel primo tempo vicino al tris con Retegui (33'), non altrettanto efficace quello del Cagliari che inizialmente irretisce si Gudmundsson ma non sembra trovarsi affatto a suo agio nelle scelte del suo tecnico che infatti, a inizio ripresa, cambia passando a quattro dietro.

Mosse che comunque non cambiano troppo l'inerzia del match, almeno non in apertura di tempo quando prima Thorsby (52') e poi De Winter (57') entrambi di testa sfiorano la marcatura che invece trova proprio l'islandese sul servizio preciso di Frendrup (63'). Un gol tranquillità concretizzato in occasione quindi per il tecnico per cercare di capire la risposta alla chiamata in causa da parte di chi ha avuto finora meno spazio: dentro vanno Spence, Cittadini, Bohinen e Vitinha. Proprio il portoghese ha un paio di chances per siglare il poker che non arriva per un soffio ma poco importa perché al novantesimo il "Ferraris" può comunque festeggiare con la Gradinata Nord a intonare a gran voce il nome di Gilardino proprio col coro che fu già di Gasperini e Ballardini.