Borgio Verezzi, addio allo storico giornalista e scrittore Gianni Nari

Lutto a Borgio Verezzi per la scomparsa, all'età di 88 anni, di Gianni Nari, ex impiegato della Piaggio e giornalista pubblicista, per anni corrispondente del Secolo XIX oltre che scrittore.

Nel maggio 2021 il nostro giornale lo intervistò in merito al progetto di spostamento della ferrovia a monte nel tratto tra Finale Ligure e Andora: "Una questione che risale ad almeno 50 anni fa" spiegò in una piacevole chiacchierata divenuta ben presto un viaggio tra passato, presente e forse futuro, decisamente affascinante

"Testimonianza orgogliosa e continua di passione per Borgio Verezzi - il ricordo di Gianni Nari da parte del sindaco Renato Dacquino - Nella nostra comunità ha portato innovazione, energia e competenza: gruppo scout, impianti sportivi, centro storico culturale, parrocchia. Attento al sociale e formatore di giovani, lascia una eredità importante: trasformare l'amore per il proprio paese in azioni concrete per il bene comune".