Genoa-Gilardino, segnali d'intesa sul rinnovo: "Ci incontreremo e parleremo, ho grande affetto e riconoscenza"

Il monito del presidente Zangrillo durante la presentazione della pre season nelle Dolomiti e le risposte reiterate di rinvio di ogni discorso da parte del diretto interessato avevano attenuato i discorsi intorno al rinnovo contrattuale di mister Alberto Gilardino.

Conquistata ufficialmente la salvezza, suggellata dal 3-0 casalingo al Cagliari, e in una serata decisamente di festa per il Genoa, il tempo è però poi stato maturo per tornare a parlare del futuro dell'allenatore biellese artefice della promozione dello scorso anno e del più che soddisfacente campionato di questo ritorno in Serie A.

Non certo quindi una casualità la presenza ieri di tutto lo stato maggiore societario genoano col presidente Zangrillo, il proprietario Wander, l'ad Blazquez, il ds Ottolini e il general sport manager del gruppo 777 Spors che, al termine della sfida coi sardi, ha sfilato compatto verso gli spogliatoi proprio mentre la Gradinata Nord aveva appena intonato a gran voce il nome del tecnico.

Bocche cucite però quasi per tutti tranne che per il presidente che, ai microfoni di Dazn, non solo ha confermato le parole di stima delle scorse settimane alla presentazione del ritiro in Val di Fassa, ribadendo come "il merito di questa bella stagione è totalmente attribuibile a lui e ai ragazzi" e come "sarebbe doloroso e difficile perderlo" considerato il merito di "aver costruito un gruppo, la squadra ha giocato con e per lui".

Parole di stima e apertura che stavolta il mister ha raccolto in maniera decisamente più aperta di quanto fatto finora nella consueta conferenza post gara: "Avrò modo in questi giorni di sedermi con la società e di parlare - ha detto - ho grande affetto, stima e riconoscenza nei confronti della piazza, della squadra e della società, e so che la cosa è ricambiata. Io qua sto molto bene e lavoro bene, mi auguro davvero ci possano essere tutti i presupposti per andare avanti insieme".

Le intenzioni paiono davvero essere e i tempi sono maturi, anche se sul tecnico qualche occhio attento, in un calciomercato delle panchine che si annuncia intenso nei mesi a venire, ci sarebbe. Di sicuro le prossime settimane saranno decisive nel mettere nero su bianco ambizioni e programmi per il Grifone, e farlo con un allenatore su cui poter contare per confidenza con l'ambiente e livelli di maturazione in costante crescita non sarebbe cosa da poco.