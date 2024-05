Rami e pietre in Lungomare Matteotti a Savona: chiusa l'Aurelia

AGGIORNAMENTO DELLE 15.30: E' chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 1 “Aurelia” in corrispondenza del km 571.2, a Savona, a seguito della caduta di alcuni rami dal versante sulla carreggiata. La chiusura è stata disposta in via precauzionale da parte dei Vigili del Fuoco in attesa di ulteriori verifiche da parte dei tecnici. Al momento non vi sono ripercussioni sul traffico che è deviato sulla viabilità locale con indicazioni in loco.

---

Rami e pietre sull'Aurelia in Lungomare Matteotti a Savona intorno a mezzogiorno ed immediato è scattato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente messo in sicurezza l'area.

La polizia locale si è occupata di regolare il traffico che è deviato nella strada sottostante di fronte alla Capitaneria di Porto.