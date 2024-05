Samp, contro il già retrocesso Lecco è vietato sbagliare nonostante le assenze

Il piccolo "Rigamonti-Ceppi" di Lecco sarà in gran parte colorato di blucerchiato in occasione del match tra i padroni di casa e la Sampdoria in programma oggi alle 18.00 (arbitro Tremolada di Monza). Sold out i circa mille posti nel settore ospiti, ma anche tutti i biglietti riservati ai sostenitori sampdoriani nel settore distinti: l'ennesima prova d'amore di un pubblico a cui la Serie B calza decisamente stretta.

E se sugli spalti non ci sarà partita per quanto riguarda le presenze, sul campo per la compagine di mister Pirlo non sarà una passeggiata nonostante ci si ritroverà di fronte ad una realtà già matematicamente retrocessa in Serie C dopo il ko 0-4 contro il Parma: servono punti per continuare la corsa playoff, punti da conquistare nonostante assenze pesanti quali Borini, Esposito e Depaoli tutti appiedati dal giudice sportivo. Rientra tra i convocati De Luca anche se difficilmente lo si vedrà nell'undici iniziale.

Per quanto riguarda la probabile formazione, davanti al confermatissimo Stankovic tra i pali, sembra certo il ritorno di Leoni al fianco di Ghilardi e Gonzalez. In mezzo al campo spazio a Darboe e Yepes con Kasami e Benedetti che si contendono una maglia da titolare. Sugli esterni Stojanovic a destra e uno tra Murru e Giordano a sinistra, in avanti praticamente obbligata la scelta del tandem Verre-Alvarez (oltre a De Luca in panchina anche Pedrola e il giovane Ntanda).

Tra i 21 calciatori convocati per la trasferta in terra lombarda figura anche Andrea Conti che proprio all'andata contro il Lecco (città nella quale peraltro è nato) aveva collezionato l'unica presenza di questa stagione. L'ex milanista non figurava nelle convocazioni da Sampdoria-Bari del dicembre scorso.

PROBABILI FORMAZIONI

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Crociata, Novakovich, Buso.

ALLENATORE: Andrea Malgrati.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Murru; Verre, Alvarez.