Andora 2024, Alexandra Allegri in lista con Mauro Demichelis

Alexandra Allegri dichiara il suo sostegno a Mauro Demichelis e la sua candidatura nella lista Andora +. 26 anni, studentessa universitaria alla facoltà di Psicologia, conosce 5 lingue. È stata volontaria Oftal.

"É con grande piacere e, vista la prima esperienza, con grande senso di responsabilità, che comunico agli amici di Andora di fare parte della lista A+ 'Demichelis sindaco' per le elezioni comunali che si terranno l'8 e il 9 giugno 2024 - commenta Alexandra Allegri - Come molti di voi sapranno, sono una ragazza che ama mettersi in gioco e quando mi sono trovata davanti a questa sfida, non ho potuto fare altro che accettarla".

Alexandra Allegri esprime apprezzamento per quanto fatto dall'Amministrazione comunale e assicura tutto il suo impegno per essere all'altezza dei compiti che richiederà il ruolo.

"In questi 10 anni d'amministrazione, la squadra di Mauro Demichelis ha sempre avuto come primo obiettivo quello di cercare di aiutare tutti, nel migliore dei modi. É a questo che offro il mio sostegno, per il bene di Andora e dei suoi cittadini. Da parte mia, spero di potere essere d'aiuto, e magari d'esempio, per tutti quei giovani che vorrebbero fare qualcosa di più e che, troppo spesso, per diversi motivi, non riescono a farlo", conclude Alexandra Allegri.