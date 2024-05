Alassio, l'appello per ritrovare la cagnolina Angelina: ricerche in località Moglio

Riceviamo e pubblichiamo l'appello per ritrovare Angelina, una cagnolina smarrita in località Moglio ad Alassio.

"Si è smarrita il 2 maggio, in regione Vecciana: con pettorina rossa ad H e collarino verde con medaglietta, con attaccato guinzaglio estendibile di colore nero. È una cagnolina sui 15 kg molto terrorizzata, se la vedete non cercate di prenderla ma chiamateci subito per favore".