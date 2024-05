Alassio, il Raduno di auto d'epoca del 5 maggio è stato spostato in piazza della Libertà

I Lions di Alassio (presidente Gianni Carbone), organizzatori dell’evento, comunicano che, in riferimento al Raduno di Auto d’Epoca in programma domenica 5 Maggio 2024 ore 11 ad Alassio, lo schieramento delle vetture previsto in piazza Partigiani. Lo spostamento dell'evento è dovuto al fatto che i lavori sulla piazza non siano ancora stati ultimati.

Il Raduno sarà quindi in piazza della Libertà, nello spazio di fronte all’ingresso del Palazzo Comunale.

Appena giunte nella città, le auto sfileranno per il centro, passando davanti al Muretto per radunarsi ed essere ammirate dal pubblico.