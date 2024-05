Finale'24, Berlangieri: "La cultura motore del turismo e nuovo parco archeologico nelle aree Ghigliazza"

Valorizzare la ricchezza offerta dal territorio, quella storica, artistica e culturale. Il candidato sindaco Angelo Berlangieri interviene sulla cultura di Finale.

"Si potrebbero scrivere migliaia di pagine per parlare di castelli - dichiara Berlangieri - chiese paleocristiane, vestigia romane, bizantine e medievali, siti preistorici, reperti paleontologici o comunque di tutto quanto possa aver attraversato la storia, perché in qualche modo nel Finalese avremmo comunque modo di trovarne traccia; o per raccontare degli straordinari “contenitori” culturali della nostra Finale (Teatro Aycardi, Teatro Sivori, Complesso Monumentale di Santa Caterina, ecc.); o, infine, per descrivere la ricchezza e l’alta qualità delle attività culturali e artistiche svolte da enti, istituzioni e associazioni finalesi".

"Un patrimonio monumentale- prosegue - culturale e artistico di tal portata da non aver eguali in Liguria, se non a Genova, che non può esser considerato come un problema ma come un valore unico, fondamentale per la nostra comunità".

Un patrimonio dal valore straordinario sotto due punti di vista. "Per la socialità e la qualità della vita - afferma Berlangieri - La cultura, in senso lato, è un valore intrinseco e assoluto che favorisce la crescita personale, l’integrazione, la coesione sociale, la partecipazione, la creatività e l’innovazione e di conseguenza lo sviluppo. Un bene imprescindibile per qualunque società e a maggior ragione per la nostra così ricca di patrimoni e valori!".

"Per la diversificazione e la qualificazione dell’offerta turistica- prosegue - sia come parte identitaria di altri prodotti ed esperienze, sia come motivazione diretta di vacanza, il prodotto/esperienza culturale. Un patrimonio che necessita di attenzione, di cura e di politiche per la sua tutela, manutenzione e valorizzazione.

Il candidato sindaco pone poi alcuni punti per organizzare la gestione della cultura. Il primo riguarda l'Istituzione del Servizio Cultura del nuovo Settore Turismo, Spettacolo e Sport "oggi assente - spiega - . Senza servizi competenti e organizzati diventa difficile attuare con efficacia ed efficienza qualunque politica per la cultura. Una grave lacuna che va colmata".

Il secondo riguarda la Gestione manageriale ed efficiente dei beni del patrimonio culturale e monumentale. "Una nuova istituzione - dichiara - che, coinvolgendo, in termini di riconoscimento e partecipazione, tutti gli enti, istituzioni e associazioni, gestisca la manutenzione ordinaria e straordinaria, la valorizzazione, la promozione e la fruizione dei beni del nostro straordinario patrimonio".

"Infine un Progetto di fattibilità per la realizzazione, nelle ex aree Ghigliazza, di un Parco Archeologico- prosegue - dotato d’idonee aree di servizio e accoglienza, che, insieme al sito delle Arene Candide, possa concorrere alla strutturazione di uno specifico prodotto turistico e allo sviluppo della ricerca in situ e in generale della ricerca archeologica nel nostro territorio".

Per gli enti e istituzioni culturali, come Museo Archeologico, MUDIF, Sistema Bibliotecario, Archivio Storico, Fonoteca, Mediateca, ecc. si punta ad un maggior sostegno, economico e amministrativo, agli enti e istituzioni culturali; un Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro sedi amministrative e funziona e coinvolgimento proattivo e coordinato nella pianificazione e attuazione delle attività di promozione culturale.

Su ricerca e divulgazione il candidato le azioni saranno quelle di "pianificare e coordinare, con il coinvolgimento di enti, istituzioni e associazioni, le attività di ricerca storica, artistica e culturale, e di divulgazione e diffusione, anche presso le scuole, della cultura, dell’arte e della storia locale".

Per ciò che riguarda la promozione culturale la proposta è di "pianificare, sostenere e promuovere, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni: eventi culturali, cicli di conferenze, mostre, ecc. organizzate anche in partnership con la Fondazione Regionale per la Cultura o con altre istituzioni italiane o estere. Attività di promozione culturale rivolte ai giovani, e misure di sostegno ai giovani per facilitare la fruizione della cultura; Welfare culturale a sostegno di persone affette da Alzheimer, Parkinson, ecc".

"La valorizzazione culturale e turistica della storia di Finale -conclude - avverrà con l’istituzione di una specifica delega comunale-consiliare e con la compartecipazione diretta e attiva, in collaborazione con il Centro Storico del Finale e gli altri enti e associazioni, dell’amministrazione nelle attività di ricerca, divulgazione e diffusione culturale, anche nelle scuole, così come nell’organizzazione di rievocazioni e di altri eventi tematici".