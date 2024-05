Transito del Giro d'Italia, il sindaco di Bergeggi dispone la chiusura anticipata delle scuole

Chiusura anticipata della scuola dell'infanzia e primaria a Bergeggi alle 12.00 per via del passaggio del Giro d'Italia.

A disporlo con un'ordinanza il sindaco Maria Nicoletta Rebagliati considerato il transito della corsa Rosa martedì 7 maggio.

Una decisione presa come hanno fatto a Savona e nei comuni della Val Bormida interessati dal passaggio della corsa.

"L'impatto di tale evento sportivo di rilevanza nazionale sulla viabilità delle principali vie di comunicazione e in giornata feriale, impone la necessità di adottare misure straordinarie e urgenti, limitatamente alla fascia oraria interessata dal passaggio del convoglio sportivo, tali da garantire la tutela della sicurezza della circolazione e della incolumità della cittadinanza, con particolare riferimento alle famiglie con figli minori; il passaggio della manifestazione sportiva e le relative chiusure sulla viabilità nella fascia oraria indicata non consentono il completamento del consueto orario scolastico e/o la realizzazione di servizi ausiliari scolastici tra i quali il servizio di trasporto scolastico - le motivazioni che si leggono nell'ordinanza firmata dalla prima cittadina - considerato che si rende necessario adottare misure straordinarie e urgenti al fine di ridurre disagi e limitare la circolazione di alunni e famiglie nella fascia oraria interessata dal passaggio del convoglio sportivo, disponendo la sospensione anticipata delle attività didattiche della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e l'uscita anticipata degli alunni dai rispettivi plessi scolastici, per consentire il rientro a casa; precisato che la sospensione dell’attività didattica delle scuole, nell'ottica della prevenzione e riduzione di possibili disagi, risulta essere la misura che maggiormente contempera l'interesse pubblico sotto il profilo del diritto all'istruzione, della tutela e sicurezza della incolumità della cittadinanza, e della tutela delle famiglie e della organizzazione e conciliazione dei tempi di vita".

"Considerato che, alla luce delle indicazioni fornite dalla Prefettura circa gli orari di chiusura delle strade interessate dalla manifestazione, è stato realizzato specifico momento di confronto con l’Istituto Comprensivo di Vado Ligure, al fine di concordare l'orario di uscita, stabilito concordemente nelle ore 12,00; ritenuto per le motivazioni sopra espresse, disporre la sospensione anticipata della scuola dell’infanzia e primaria alle ore 12,00 per facilitare il rientro dell'utenza minori a casa, riducendo il possibile disagio della cittadinanza nella giornata del 07 maggio" conclude nell'ordinanza il sindaco.