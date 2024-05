Alassio, il Raduno di auto d'epoca conquista le città di Loano e Alassio

Grande successo di partecipazione e di pubblico del Raduno d'Auto d'Epoca , organizzato dal Lions Club Baia del Sole (presidente Gianni Carbone) assieme al Lions Club Doria di Loano (presidente Marco Careddu) e con il patrocinio dei Comune di Alassio presente col vicesindaco Angelo Galtieri, e del Comune di Loano.

Il raduno è stato organizzato a scopo benefico per la Banca degli Occhi rappresentata dalla presidente Nicoletta Nati e dal vice Renzo Bichi.

Dopo la sosta a Loano, la carovana è partita per Alassio, compiendo all'arrivo una sfilata per la cittadina, passando prima davanti al famoso Muretto. Poi le vetture si sono concentrate in piazza del Comune, dove i partecipanti erano attesi per un buffet offerto dall'Hotel Toscana e dalla Pasticceria Balzola, mentre il pubblico ammirava le auto.

Sono stati 55 i mezzi che hanno sfilato, di tutte le marche e con immatricolazioni fino agli anni '60.Due in particolare, per la loro carrozzeria, hanno affascinato il pubblico: una "Riley" 1450cc portata dal signor Marco Lanza di Castelletto d'Orba (AL) e una "JBA" 2000cc, portata dal signor Marco Gitarri di Varese, entrambe di fabbricazione inglese. Hanno fatto sentire un'atmosfera da Belle Epoque.

La festa si è conclusa con un pranzo presso la discoteca/ristorante "Essaouira" di Albenga