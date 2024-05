Un successo il trail "Tra mare e cielo" di Laigueglia, 300 atleti alla corsa sulla spiaggia

Un successo il trial "Tra cielo e mare"£ di Laigueglia. Nella 8 km ha vinto Fabio Benzoni dello sci club Clusone e Elisa Nardi della Gran Bike Torino; nella 25 km vittoria per Paolo Bert team Scarpa Bricherasio (TO) e Laura Barale ASD Borgatetto 75. Erano 263 gli iscritti nella 8 Km e 73 nella 25 km al Memorial Marco Foschi per il trail “Tra mare e cielo” promosso da QuiLaigueglia, Csen e Comune.

Una corsa tra mare e cielo in una giornata che spettacolare per il palcoscenico e per la presenza di atleti. Un evento che ha avuto come teatro i sentieri della collina di Laigueglia, Alassio e Andora con partenza e arrivo dall’arenile del borgo con un fine benefico.

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficienza a Odv “Sono sempre io” Hospice Centro Misericordia M.G. Rossello Savona. Ulteriori donazioni: Iban IT 78 E030 3210 6000 1000 0873 357.