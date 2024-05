Al Salone del Libro di Torino, un mare di libri per raccontare la Liguria

Oltre cinquecento titoli, proposti da trentasette editori liguri.

Un vero e proprio ‘mare’ che renderà la Liguria, regione ospite, protagonista del trentaseiesimo Salone del Libro di Torino, l’evento internazionale dedicato all’editoria, in programma dal 9 al 13 maggio 2024.

Incontri, presentazioni e appuntamenti che renderanno i cinque giorni della ‘Sala Liguria’ una staffetta per gettare una nuova luce sul mondo dell’editoria genovese e ligure.

Sessanta le presentazioni coordinate da Fondazione De Ferrari ETS, per trentasei panel in cui spiccano tre grandi incontri programmati da Regione Liguria e dedicati al Cantautorato, alla Poesia e alla Comicità.

Il presidente della Regione e assessore alla Cultura Giovanni Toti spiega: “È un’ulteriore vetrina per il nostro territorio, un territorio che cerca di promuoversi a tutto tondo con tutte le sue capacità e non è un caso che abbiamo costruito a Torino, come regione ospite per la prima volta nella storia della Liguria, un borgo ligure in cui ospitare tutte le nostre principali attrazioni culturali. Da un lato la storia dei cantautori, della musica genovese e ligure, dall’altro la comicità; tutto quello a cui Genova e la Liguria in generale abbiano dato moltissimo. Ancora, i nostri poeti, da Montale in poi abbiamo ricordato i nostri novellieri e narratori con Calvino giusto quest’anno quindi credo che sia davvero un momento di particolare attenzione. Un borgo che riporta la Liguria al centro di Torino, un borgo in cui poi attorno all’offerta culturale sarà costruita anche un’offerta fatta della nostra enogastronomia, della nostra storia e della nostra arte che vedremo nelle murate delle case che circondano un’ideale agorà in cui ritrovarsi. Tutto questo si inserisce in un anno di importante promozione del nostro territorio e che anche in questa primavera ha avuto capacità di attrazione”.

Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria, aggiunge: “Qualche mese fa tutto era un foglio bianco. Abbiamo riempito questi spazi non solo con la cultura ma con tutte le eccellenze del territorio in cui spiccano i cento volti realizzati sul muro della piazza dall’artista Jean Blanchaer che hanno fatto la storia della nostra regione”.

Un impegno che ha visto la risposta compatta del mondo dell’editoria e l’importante sostegno della Fondazione De Ferrari ETS, come spiega Fabrizio De Ferrari: “Genova e la Liguria hanno una grande tradizione letteraria, il salone è la più importante manifestazione italiana nel settore e la seconda in Europa, Questo investimento di Regione è stato improntate e gli editori hanno risposto compatti. Siamo in trentasette e abbiamo oltre sessanta presentazioni in trentadue eventi. Un programma ricco e variegato in cui ci siamo fatti sentire in modo forte”.

“Ci saranno eventi di narrativa ma non solo - prosegue - ci sarà arte, divulgazione, cucina, sarà raccontato il territorio, ci saranno dei personaggi e sarà una serie di eventi che possono andare incontro ai gusti variegati dell’enorme pubblico del salone che vanta oltre duecentomila presenze l’anno scorso”.

Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale fondazione per la cultura, ricorda come l’anno di Genova capitale italiana del Libro sia stato prezioso e ricco di iniziative: “Palazzo Ducale ha ospitato moltissime delle iniziative collegate all’evento, alcune sono ancora in corso come la mostra su Franco Maria Ricci e ‘Nostalgia’, l’esposizione prodotta da Palazzo Ducale che vanta importanti prestiti arrivati con importanti opere arrivate da Miami. Come neo direttrice ho ereditato un lavoro portato avanti da tutti voi e mi complimento”. Bonacossa aggiunge: “La fiera di Torino a me è molto cara, ho diretto per cinque anni ‘Artissima’ e sono felice di poter presentare la mostra internazionale Moriseau, realizzata in collaborazione con il museo di Nizza, sull’unica donna presente tra i pittori impressionisti. Il Ducale accoglierà la coda della Fiera del Libro con Elisabeth Strout e Zerocalcare, rispettivamente lunedì e martedì”.

Dei tre grandi eventi proposti dalla Regione e incentrati sulle eccellenze liguri di cantautorato, poesia e comicità, il primo che vedrà la presenza di Gino Paoli è già sold out, segno del forte interesse verso uno dei creatori del cantautorato stesso, assieme a Bindi e a Tenco.

Ampio spazio sarà dato alla poesia con le opere di Montale e Sanguineti lette da Elisabetta Pozzi, che, come ricorda la professoressa Margherita Rubino, è “la più grande attrice di prosa che ci sia”.

A concludere questo tris di eventi sarà la Comicità con un prezioso approfondimento dedicato a Paolo Villaggio, festeggiato attraverso libri, spettacoli teatrali e appuntamenti televisivi.

Ne ha parlato Enzo Paci senza nascondere l’emozione per quello che lui stesso ha definito “la cosa più importante fatta dal punto di vista emotivo”.

Nell’attesa di vederlo protagonista del biopic dedicato all’inventore di Ugo Fantozzi, in onda dal prossimo 30 maggio, Paci ha aggiunto: “È un onore essere invitato a un evento così importante. Avremo l’onore di raccontare anche il film dedicato a Paolo Villaggio, ‘Com’è umano lui’, con la regia di Luca Manfredi. Ho avuto l’onore di interpretare Paolo Villaggio ed essendo genovese è anche un onere. Ho l’idea di essere aspettato un po’ al varco soprattutto dagli amanti del genere. Sarà un’ottima occasione per parlare anche di letteratura ricordando quanto Villaggio fosse anche un grande scrittore uno dei pochi tradotti all’estero, premio Gogol etc. Sarà una grande occasione per ricordare un grande talento genovese”.

Il programma

Per conoscere il programma degli appuntamenti a Casa Liguria è possibile visitare il sito www.salonelibro.it o il sito di Regione Liguria all’indirizzo https://www.regione.liguria.it/homepage-cultura/ultime-dal-canale/liguria-salone-libro-torino-2024.html