Cavo e Bozzano: "Grave che il Pd si schieri con i violenti e ad Albenga metta la faccia del 'nemico' Toti come un bersaglio"

“Il Pd che delegittima le forze dell'ordine e condanna gli arresti di chi ha aggredito i carabinieri. Il sindaco dem di Albenga che parla di Toti e della Regione usando il termine “nemico” e mette la faccia del presidente come un bersaglio. Non ci siamo proprio, tutto quanto sta accadendo è di una gravità inaudita, è un attacco alle istituzioni democratiche e rischia davvero di innalzare ancora la tensione”.

Intervengono così Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, e Alessandro Bozzano, capogruppo in consiglio regionale, alla luce del comunicato diffuso dal Pd a seguito della protesta di antagonisti e centro sociali, ma anche del post del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Ringraziamo il Pd per la solidarietà per le scritte inneggianti alla violenza. Ma stupisce che il partito della Schlein sia ultimamente sempre dalla parte sbagliata: non con gli uomini in divisa, ma tra coloro che si oppongono anche con violenza, fisica e verbale alle azioni a tutela della legalità e dell’ordine pubblico, come quelle effettuate venerdì scorso all’Ex Latteria di Stradone Sant’Agostino".

"Accarezzare gli estremismi come fa certa sinistra non aiuta a costruire un serio dibattito nel Paese. Alzare la tensione a scopo di propaganda politica, ventilando e cavalcando inesistenti strette liberticide, è ipocrita e pericoloso. Il Pd prenda nettamente le distanze da chi ritiene di poter trasgredire la legge in nome delle proprie idee. Ogni protesta e ogni opinione deve poter essere espressa liberamente all’interno dei confini della legalità, perché è il rispetto della legge a garantire la libertà di tutti. E il Pd insegni ai suoi candidati che in politica esistono gli avversari, con cui ci si confronta, non i nemici".

"Ci auguriamo che certe scritte scompaiano dalle campagne elettorali come quella di Tomatis e che vengano condannate così come le scritte sui muri contro le istituzioni della nostra regione”, concludono Cavo e Bozzano.