Finale 2024, "Berlangieri Sindaco": "Nuovo cinema, spazi e contenitori culturali con il ritorno dei grandi eventi"

"La ricchezza di spettacoli (concerti, rappresentazioni teatrali, rassegne, ecc.) e di eventi organizzati da enti e associazioni è indubbia. Così come è indubbio il loro valore in termini di vivibilità della città, di qualità dell’accoglienza e di promozione e qualificazione dell’offerta turistica".

Ad affermarlo è la lista "Berlangieri Sindaco" che prosegue: "L’obiettivo di una città accogliente, attrattiva, culturalmente ricca, viva e vivibile in tutti i suoi ambiti e per tutti passa attraverso l’abbandono del metodo dei soli divieti, a favore del metodo del confronto e della collaborazione, in grado di contemperare le esigenze di tutti, e l’adozione di specifiche politiche per lo spettacolo e gli eventi".

Organizzazione e pianificazione - "Istituzione del Servizio Spettacolo ed Eventi del nuovo Settore Turismo, Cultura, Spettacolo e Sport, oggi assente. Senza servizi competenti e organizzati diventa difficile attuare con efficacia ed efficienza qualunque politica per lo spettacolo e gli eventi. Una grave lacuna che va colmata. Pianificazione del programma degli spettacoli e degli eventi, coinvolgendo tutti gli enti e le associazioni interessate, l’anno precedente per quello successivo, garantendo, in fase di pianificazione, l’adeguato sostegno finanziario alla sua attuazione. Messa a disposizione, delle associazioni e degli enti organizzatori, di un servizio per l’organizzazione e la logistica degli spettacoli e degli eventi, inclusa la gestione formale della sicurezza".

Spazi e contenitori - "Censimento degli spazi utilizzabili per spettacoli ed eventi e loro eventuale asservimento logistico (colonnine per l’allaccio elettrico, ecc.). Riattivazione, fruibilità e accessibilità di tutti i contenitori culturali e per lo spettacolo con particolar riguardo: al “recupero” del Teatro Sivori, alla fruibilità e valorizzazione del Teatro Aycardi, alla manutenzione anche straordinaria del Complesso Monumentale di Santa Caterina, al “recupero” di Palazzo Ricci, ecc. Favorire la riapertura di un Cinema".

Azioni particolari - "Pianificare, in collaborazione con gli Enti e le associazioni finalesi, per restituire vivibilità e attrattiva alla Città un Calendario Spettacoli “di qualità” tutto l’anno (non solo estivo!), riproponendo anche una stagione teatrale, un Cartellone Grandi Eventi, e attività, ove possibile, nelle frazioni. Valorizzazione della Casa della Musica, e delle associazioni musicali, quale asset strategico della politica musicale".

Associazioni ed Enti - "Supporto e collaborazione con tutti gli enti, i corpi bandistici e le associazioni finalesi per garantir loro sedi ammnistrative e operative idonee all’attività svolta, e sostegno adeguato all’attuazione dei programmi di attività", conclude la lista "Berlangieri Sindaco".