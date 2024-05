Salvetto (Con Murialdo): "Fallimento totale della maggioranza a guida Pronzalino. Elezioni? Non mi ricandido"

"Alla fine, come sempre, i fatti ci hanno dato ragione: il Prefetto, sospendendo il giorno 30 aprile sindaco, giunta e consiglio, ha sancito definitivamente che Pronzalino non era in condizione di amministrare Murialdo, come era evidente ormai da un anno, da quando cioè non ha più avuto una maggioranza in Consiglio comunale". Cosi commenta Ezio Salvetto, capogruppo dell'opposizione "Con Murialdo.

"Non sono servite a nulla le sue minacce di andare a votare nel 2025 e le accuse mosse a chi in consiglio votava contro, compresa la minoranza, ignorando che è da quando esiste la democrazia che l’opposizione vota contro. I numeri necessari per approvare i provvedimenti la maggioranza li ha abbondantemente, a patto che il sindaco la sappia tenere unita, ma questo non è avvenuto".

"Non sono serviti i manifesti farlocchi, come li ho definiti in consiglio comunale, l’ultimo dei quali affisso proprio il giorno prima di venire commissariato, riportanti presunte gravi situazioni 'ereditate' ed una serie di cifre in realtà ottenute dalla precedente amministrazione ma attribuite alla sua, oltre ad altre relative ad opere di cui si vanta ma mai realizzate e sempre sullo stesso manifesto iscritte fra i finanziamenti persi", aggiunge Salvetto.

"Confusione totale, come peraltro è stato per 5 anni, trascorsi tra accuse all’indirizzo dell’amministrazione precedente e un deterioramento progressivo delle condizioni del paese, che hanno portato alla rimozione da parte del Prefetto, unitamente a giunta e consiglio, di un sindaco incapace di far approvare quantomeno il bilancio".

"Fallimento totale della maggioranza a guida Pronzalino a conferma di tutti i dubbi ed i puntuali rilievi che il nostro gruppo di opposizione ha con perseveranza saputo evidenziare nel corso del proprio mandato"

"A questo punto il gruppo 'Con Murialdo', da me guidato, ha esaurito il proprio compito. Sono pienamente soddisfatto del lavoro svolto in collaborazione con tutti gli insostituibili colleghi che ne hanno fatto parte, sia ai tempi in cui abbiamo guidato l’amministrazione, sia in quelli passati all’opposizione ed ho deciso di non ricandidarmi alle prossime elezioni. A chi si candiderà in alternativa a Pronzalino auguro di poter vivere un’esperienza altrettanto positiva e ricca di soddisfazioni", conclude Salvetto.