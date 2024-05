Le aiuole di Fior d’Albenga in corso di smontaggio

In questi giorni, il personale comunale, in collaborazione con l’Istituto Professionale Agrario Aicardi di Albenga, sta procedendo al disallestimento delle aiuole di Fior d’Albenga. Nel fine settimana anche il treno e il “nottebus” lasceranno la Città delle Torri.

Il “nottebus” rimarrà nella disponibilità del comune che lo utilizzerà per laboratori e letture per bambini in collaborazione con le associazioni del territorio. Un'edizione che ha riscosso un grande successo quella di Fior d’Albenga 2024 che ha registrato una grande presenza di visitatori.